Nového majitele notně zchátralé a takřka nevyužívané budovy město vybralo na základě veřejného výběrového řízení. Do něj se přihlásili dva uchazeči. Vyvolávací cena, která vycházela ze znaleckého posudku, byla stanovena na 13,5 milionu korun, Apoštolská církev ale nabídla vyšší částku než druhý zájemce, a to 14,1 milionu korun.

Neviděli jste pachatele? V Chomutově poškodil zabezpečení tří přejezdů

O prodeji bývalého kina církvi zastupitelé jednali už loni na podzim. Tehdy ale rozhodnutí odložili. Obávali se, že by bezpodmínečný prodej znamenal riziko. Například by nový majitel mohl budovu prodat a město už by její další osud nemohlo ovlivnit. Nově si to pojistilo smlouvou. Podle ní má město na budovu předkupní právo. Je také vyloučeno, že by ji církev pouze koupila a nechala chátrat. Smlouva říká, že musí být opravená nejdéle do pěti let a ve stejné době se musí rozjet také komunitní centrum, které poběží nejméně tři roky.

Riziko pro církev

Smlouva je určitým kompromisem, tím, že církev nemůže budovu prodat třetí straně, se podle pastora Martina Huňáta vystavuje riziku. „I zběžný pohled na stav nosných prvků stavby vzbuzuje pochybnosti. Jsou mechanicky poškozené, nasáklé vlhkostí a ve sklepě jsme se již minulý rok brodili vodou,“ nastínil zastupitelům. „Bojíme se toho, že řešení případné vážné závady může snadno vyskočit nad 10 milionů korun, a tedy nad rámec běžné rekonstrukce, což by pro nás byla krizová situace. V součinnosti s podmínkami smlouvy, například nemožností prodeje, to může být pro církev likvidační,“ dodal.

Apoštolská církev o objekt stojí, protože se do svého domu v Blatenské ulici se všemi svými aktivitami nevejde. V rozšířené verzi je chce nabízet stejně jako dosud věřícím i široké veřejnosti.

VIDEO: Zamilovaný čáp v zooparku. Sotva se vrátil z Afriky, pustil se do dvoření

Budova bývalého kina byla v majetku města od roku 2008. Svému původnímu účelu přestala sloužit před dvanácti lety. Naposledy tam mělo svou pobočku divadlo Naoko a také Chomutovská knihovna. Ta však využívala jen malou část budovy pár hodin v týdnu. Návštěvnost měla nízkou a prostory se nehodily pro přednášky ani další akce.

„Několikrát jsme v posledních letech řešili vloupání do objektu, a to včetně nebezpečného úniku plynu při krádeži plynového potrubí,“ uvedl ředitel Bedřich Fryč. Proti prodeji nevznesl žádné připomínky.

O Billu v Chomutově se zajímá vlastník obchodní zóny v Otvicích. Oslovil město

Části opozice se nelíbil fakt, že se město zbavuje svého majetku. Jiří Richter z uskupení Chomutovská koalice namítal, že bylo možné budovu dlouhodobě pronajmout a investice do oprav měly být umořované z nájmu. Z řad hnutí PRO Chomutov vzešel dokonce protinávrh, podle něhož mělo být výběrové řízení zrušeno. Přednesl ho zastupitel David Palán. Protinávrh ale neprošel.