Marek Hrabáč se pohybuje v politice už devět let, za tu dobu získal pověst elegána, který se nerad baví s novináři. Tím se však stal do jisté míry neviditelný pro veřejnost, což mu lidé předhazovali na sociálních sítích. Původně vystudoval právnickou fakultu a poté pracoval jako ředitel obchodních domů a hypermarketů. Chomutovským primátorem byl zvolený uprostřed volebního období v roce 2016. Zastupitelé se tehdy spojili proti hnutí PRO Chomutov, odvolali jeho radní a do nejvyšší sestavy dovolili k zástupcům ANO a KSČM představitele opoziční ČSSD a Nového Severu.