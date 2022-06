Opoziční hnutí PRO Chomutov, které bylo v předešlých volbách druhé nejúspěšnější, vede zastupitel a lékař Marian Bystroň. Dříve byl dvojkou za Danielem Černým. Na dalších dvou pozicích ho následují zastupitelé Andrea Löblová a Vlastimil Polívka. Kandidátka hnutí je koktejlem, který se snaží spojit demokratické síly. Sestává z nezávislých osobností, členů TOP 09, KDU – ČSL, liberálně progresivních Pirátů a spolku PRO Chomutov.

První tři místa má uzavřená také politické hnutí Nový Sever. V čele stojí David Dinda, který je náměstkem chomutovského primátora pro rozvoj a investice, následovaný Milanem Märcem - náměstkem primátora pro sociální oblast. Třetí příčka patří radnímu Karlu Lipmannovi. Tím však výčet známých jmen nekončí. „Základ kandidátky pro další volební období tvoří všichni zastupitelé za naše hnutí,“ uvedl Dinda.

Vzhledem k úspěšnosti v předchozích komunálních volbách mají právě tato tři hnutí potenciál postavit primátora.

Nováček u ODS

Změny nastávají v čele dalších dvou politických stran, které posledně Chomutované volili na čtvrtém a pátém místě. V KSČM přebírá pomyslné žezlo po Ladislavu Drlém Jaroslav Komínek. Oba jsou chomutovští radní.

Zdroj: DeníkODS, která v Chomutově před čtyřmi lety neslavila nijak skvělé výsledky, avšak na republikové úrovni zažívá jistou obrodu, zkouší nasadit úplného nováčka. „Je to Jaroslav Čech - bývalý vrcholový sportovec, nyní člověk v managementu,“ představil lídra předseda místního sdružení ODS Jiří Gaudl. „Chtěl jsem ODSku úplně rekonstruovat, proto jsem hledal někoho, kdo by byl úplně čerstvý,“ dodal.

Jednotlivé strany se na své kandidátky snažily dostat i mladé lidi a ženy, což se však ukazovalo jako ne právě jednoduchý úkol. „Asi si dovedete představit, že komunální politika mladé lidi úplně netáhne, přesto jsme se snažili a získali dost mladých jmen,“ zmínil Bystroň z PRO Chomutov. „Tři ženy máme v první desítce,“ doplnil.

Podobné úsilí vyvíjel i Nový Sever. „Nebylo to ale snadné, úspěšní jsme byli tak v polovině případů,“ podotkl Dinda. „Podařilo se nám získat například Dana Klepla, který s kamarádem provozuje bar vyhledávaný gymnazisty a vysokoškoláky,“ uvedl pro představu.

Nejvíc mandátů získalo v uplynulých komunálních volbách v Chomutově hnutí ANO 2011 a dále PRO Chomutov, následované Novým Severem. Až s velkým odstupem sklízela hlasy KSČM a ODS. Vládnoucí koalici přesto nakonec složilo ANO s Novým Severem a komunisty.

