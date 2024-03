Původně chtělo město toto území pouze zatravnit. Nakonec se však vešlo do podmínek velkorysé dotace Státního fondu podpory investic, která pokrývá většinu nákladů na druhou fázi demolice i následnou obnovu území.

„Podmínkou však je, že toto území bude revitalizováno prostřednictvím něčeho, co je v oné výzvě označeno jako přírodní úložiště uhlíku,“ nastínila vedoucí odboru investic a rozvoje Hana Nováková. Lesy jsou totiž schopné pohlcovat oxid uhličitý, který by jinak způsoboval oteplování planety.

Sázení by mělo začít letos na podzim. Všechny sazenice stromů mají být v zemi nejdéle do konce příštího roku. Bude jich tolik, že zaplní deset kamionů. Stromky lehce přesahující metr budou zpočátku zřejmě za plotem.

V Chomutově otevřeli nové re-use centrum. Věci tam dostávají další šanci

Někteří místní lidé považují další zalesňování už tak lesnaté oblasti za zbytečné, jiní se na nový kus přírody těší. „Zeleň mám ráda,“ potvrdila Hana Charouzková, která na sídlišti žije téměř dvacet let. „Četla jsem v novinách, že tady má být úložiště uhlíku ve formě lesoparku, ale nevěděla jsem, co si pod tím představit. Teď mám konečně jasno,“ dodala.

„Není to špatný nápad, že tady budou stromy,“ zhodnotil také sedmnáctiletý Viktor. Na sídlišti nebydlí, ale občas si tam dává sraz s kamarády. Ruinu školy na rozdíl od místních postrádá. „Byli jsme za ní schovaní, což bylo lepší. Občas jsme šli i dovnitř a hráli tam na schovku, na druhou stranu to bylo ale dost nebezpečný,“ popsal.

Demolice vyšla na zhruba 7 milionů, založení lesoparku má stát dalších 8,5 milionu bez daně z přidané hodnoty. S ní se jedná o více než 10 milionů. Celkové náklady dosahují 18,7 milionů, přičemž dotace tvoří více než 15 milionů.

Oceňovaný řezník z Chomutova: Prodáváme, co chutná i nám

Některé zastupitele zarazila cena, která zahrnuje osázení necelého hektaru půdy, a také hustota plánované výsadby. Podle plánů posvěcených krajinářským architektem mají růst na každém metru čtverečním čtyři mladé stromky.

Jako paskvil to označil zastupitel hnutí PRO Chomutov Marian Bystroń. Svou kritiku mířil na ministerstvo, které dotaci, jež má podpořit klimatické cíle Evropské unie, vypsalo.

„Je povinností odboru snažit se vmáčknout do nějakého dotačního titulu, ale vysázet hektar lesa za 10 milionů z daní jen proto, že jsme se museli vejít do projektu, je nesmysl,“ reagoval. „Ty stromy se ani nebudou muset probírat, protože když vysadíme čtyři duby na metru čtverečním, dost z nich samozřejmě nepřežije. Samy se udusí. Stěžujeme si, že je česká národní implementace dotací často deformovaná a tohle je přesně ten případ,“ zdůraznil.

Sníh na Klínovci hlídá satelitní systém. Podívejte, jak s ním pracuje

Většina zastupitelů ale záměr, který je ekonomicky výhodný pro město, podpořila. Podle vedoucí odboru investic však nešlo jen o finance. „Intenzivní výsadba vytvoří ochranu pro další společenství než stromová. Troufám si tvrdit, že efekt spojený s úpravami, a že tam za deset, dvacet let budeme mít zelenou plochu, za to stojí,“ podotkla Nováková.

Pokud by bylo území ponecháno samo sobě, zarostlo by až za sto let, jak poznamenal ředitel městských lesů Petr Markes.

Na místě, kde vznikne lesopark, stála od 80. let základní škola, kterou ještě začátkem 90. letech navštěvovalo více než 700 žáků. Ti však rychle ubývali, a tak ji město uzavřelo. Následně ji nabízelo soukromým investorům, ale bezvýsledně. Chátrající budovu pak osidlovali hlavně bezdomovci a narkomani, občas ji k nebezpečným hrám využívaly i děti. Několikrát tam také hořelo. První část demolice město zajistilo v roce 2019, stála zhruba 8 milionů korun. Veškeré pavilony pak zmizely po druhé části loni v prosinci.