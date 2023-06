/FOTO, VIDEO/ Pěší zóna s moderními lampami, zelené parkoviště a vstupní objekt obložený dřevem. Práce na nově vznikajícím Kamencovém náměstí významně postoupily, a tak je opět možné využívat vstup na Kamencové jezero z ulice Přemyslova.

Nové Kamencové náměstí v Chomutově je otevřené. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

V následujících přibližně dvou týdnech budou pokračovat ještě poslední práce na novém vstupním objektu, fontáně a květnaté louce podél pěší zóny. Vše ale už za plného provozu.

Například fontána, která byla navržena ve tvaru jezera, by mohla tryskat a přispívat tak k příjemnému klimatu už od příštího týdne. „Fontána bude celá ze žulových desek. Její součástí bude šest trysek, stříkajících do výšky, přičemž kašna má být zaplavovaná do výšky jednoho centimetru,” nastínil architekt Zbyněk Ryška. Vodní prvek tedy bude v úrovni pochozí plochy. Využívat bude pitnou vodu, která má však v systému cirkulovat.

V levé části od vstupu na jezero stále ještě stojí technika a vedle ní je nahrnutá zemina a kupky hnoje. Ty čekají až budou rozhrnuté, aby vytvořily základ pro květnatou louku.

V některé z dalších fází obnovy Kamencového jezera ale v tomto místě vyroste slibovaný objekt kavárny s infocentrem, které bude sloužit nejen návštěvníkům jezera i blízkého zooparku.

„V půdoryse tohoto místa je v rámci architektonické soutěže vymyšlen z velké části prosklený objekt, z kterého bude výhled na fontánu,” nastínil náměstek primátora pro investice David Dinda (Nový Sever). „Pracovně se mu říká infocentrum, ale umím si tam představit například giftshop, kde by se mohly prodávat suvenýry. Opravdu reprezentativní shop zooparku tady podle mého názoru chybí,” dodal.

Budova vyroste v místě, kde původně stával červený hotel. Ten byl před lety zdemolovaný z dotačních peněz. Podmínkou dotace ale bylo, že se v místě po určitou dobu nesmí postavit nic, co by generovalo zisky. Proto je tato část výstavby odložená na dobu, kdy podmínky vyprší.

Zatímco Kamencové náměstí bude během června kompletní, práce na horním vstupu od Aquasvěta se o měsíc zdrží. Nově vystavěná vrátnice v této části vypadá, že je takřka dokončená, uvnitř ale zbývá vylít podlahy a dokončit další práce.

„Z hlediska provozu nás to nijak nebrzdí. Prioritní pro nás byly vstupy pro pěší, kempovou vrátnici máme a kempaři jsou zvyklí tudy jezdit, takže nás zpoždění nelimituje,” zmínil náměstek.

Firmu, které se nepodařilo dílo odevzdat do konce května, jak bylo ujednáno ve smlouvě, ale čekají sankce.

Přestavba dvou vstupů do areálu jezera patří v Chomutově k největším investičním akcím letoška. Vysoutěžená byla za 106 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.