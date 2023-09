VIDEO: Jižní vchod na Kamencové jezero je přestavěný. Viděli jste jak?

Nová pokladna, další možnosti parkování. Od srpna je v Chomutově otevřený nový vstup do areálu Kamencového jezera, a to ve směru z Mostecké ulice. Návštěvníci, kteří přijíždějí autem, tak můžou využívat původní obří parkoviště před Aquasvětem a přes pokladnu procházet do areálu.

Dokončený je také druhý vstup na Kamencové jezero. | Video: Deník/Miroslava Šebestová