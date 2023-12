Radnice měst z okresu Chomutov nechystají žádné ohňostroje při příležitosti příchodu nového roku. A to nejen kvůli pietě za oběti střelby na univerzitě v Praze. Chomutov, Kadaň, Jirkov ani Klášterec světelné show letos vůbec neplánovaly.

V Chomutově viděli ohňostroj naposledy při rozsvěcení vánočního stromu. Teď oficiální nebude. „Novoroční, nebo silvestrovský ohňostroj neděláme dlouhá léta. Ani letos jsme to neplánovali,“ potvrdila mluvčí chomutovské radnice Marie Heřmanová.

V Kadani také ohňostroj organizovaný městem nebude. „Neděláme ho. Ani letos nebude,“ řekl starosta Kadaně Jan Losenický. V Kadani je tradičně ohňostroj k vidění během Císařského dne v létě.

Podobný postoj mají také v Jirkově a Klášterci. „Ohňostroj nebude. Na přelomu roku ho dlouhodobě neděláme,“ uvedl místostarosta Klášterce David Kodytek. V Klášterci byla světelná show při rozsvěcení stromku. V Jirkově zase ohňostroj viděli při oslavě Mikuláše, nyní ho neplánují. „Městský ohňostroj na Silvestra, nebo na Nový rok dlouhodobě nepořádáme. Takže ani letos,“ potvrdila starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštáková.

Vedení některých měst také vyzývají lidi, aby zvážili používání pyrotechniky. Žádají veřejnost, aby byla při silvestrovských oslavách ohleduplná.

Ministr vnitra Vít Rakušan v minulých dnech vyzval města ke zrušení oslav z pietních důvodů. Města v okrese Chomutov k tomu přistoupit nemusela, ohňostroje ani neplánovala.

Přesto lidé v regionu čekají divokou silvestrovskou noc. Část veřejnosti se obává individuálního odpalování ohňostrojů a petard. Podle zástupců měst jsou soukromé ohňostroje někdy tak masivní, že občas svým rozsahem nahradí i ty oficiální.

Odpůrci zábavní pyrotechniky argumentují náklady, pietou, zatížením životního prostředí či nebezpečím pro zvířata. Naopak zastánci mluví o zábavě, výjimečném dni, který je jen jednou za rok, tím, že kritici zveličují dopady ohňostrojů.

„Stejně to budou odpalovat. Pieta, ani zvířata je nezajímají. Ty přitom tak trpí,“ svěřila se na sociálních sítích například Mirka Litavcová. „Jen rámus, který škodí. Přírodě, nám, bojí se zvířata i lidi. To zase bude rodeo. A k ničemu, jen rány a rány,“ mrzí také Lukáše Müllera.

Zastánci ohňostroje mají také jasno. „Nemůžeme být pořád smutní, to bychom se z toho zbláznili. Je to symbol příchodu nového roku a lepších časů. Smutku je všude dost a je pořád. Ohňostroje mi nevadí, mám je rád,” hájí show na sociálních sítích Pavel Vrána. „Domácí zvířata si ohlídáte a ty venku? Nikdy se to neřešilo, nikdy to nevadilo. Až teď je každý odborník. Jednou to neuškodí,“ uvedl Lukáš Matouš. „Je to krásná podívaná i pro děti,“ napsala také Šárka Šindelářová.