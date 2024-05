/FOTO/ „Kdo neskáče, není Čech,“ zní celou republikou. Na nohou je také Chomutovsko. Aby také ne, vždyť jeho zástupci výraznou měrou přispěli k zisku titulu světových hokejových šampionů. Skvělé výkony podávali během domácího mistrovství kadaňský rodák Ondřej Kaše i David Kämpf z Jirkova. Oba patřili mezi pilíře skvělé Rulíkovy party.

Ondřej Kaše a David Kampf slaví titul mistrů světa v hokeji. | Foto: Deník/František Bílek

„Když začínáte s hokejem, sníte o tom, že byste mohli vyhrát mistrovství světa. A teď máme tuhle šanci doma,“ snil Ondřej Kaše ještě před finálovým duelem se Švýcary pro server hokej.cz.A povedlo se. O den později zvedl nad hlavu trofej pro světového šampiona.

„Parádní atmosféra. Je to splněný sen,“ rozplýval se osmadvacetiletý útočník, rodák z Kadaně, bezprostředně po zisku titulu.

A začaly oslavy. Nejen v Praze, ale po celé republice. A obrovské také doma, v Kadani. „Velký bojovník a dříč. Díky Ondro,“ napsala na sociální sítě třeba Petra Spurná. „Borec. Skromný, skvělý. Díky za zlato,“ přidala se Marie Plecitá. „Krása. Díky moc. Neskutečný zážitek, díky moc za něj,“ napsal Luboš Novák. „Kadaňský hokejista Ondra Kaše nese zlatou medaili. Obrovská gratulace,“ přidala se Eva Heková.

Fanoušci v Kadani mohli sledovat zlatou bitvu přímo v centru města, také v Chomutově bylo přichystané veřejné promítání.

„Ty poslední vteřiny mě dojaly. A to jakože dost. Prožil jsem s těma klukama nejhezčí roky života. Slzel jsem když podepsali smlouvy v NHL, když tam sbírali první body… a dneska jsem brečel když zvedali nad hlavu pohár pro mistry světa! Na domácím šampionátu. Jsem na ně strašně pyšnej. Ukázali dětem, co tady denně vstávají do školy, že i z Chomutova můžou dobýt svět! A to je možná ještě víc než ta zlatá placka na krku. Moc to všem přeju. Těmhle třem, Kempesovi, Krejčovi a Červusovi ještě o něco víc,” vyznal se na síti X David Dinda. Dnes pracující pro hokejovou Spartu, v době, kdy mezi elitou řádil také Chomutov, výrazná tvář Pirátů. A kdo jsou “ti tři”? Kaše, Kämpf, Rutta. Všichni před časem váleli právě za Piráty.

„Kdyby nám to někdo řekl před mistrovstvím, že budeme hrát o zlato, tak bychom mu nevěřili. Šli jsme si ale za tím celý turnaj. Vytvořili jsme tady skvělou partu, trenéři nás skvěle připravovali na každý zápas,“ nechal se pro server hokej.cz před duelem o zlato slyšet také David Kämpf, pro změnu rodák z Jirkova. Ve finále pak přidal golové razítko na českou hokejovou pohádku.

„Pragano“ začalo se současnému úspěchu přezdívat při vzpomínkách na legendární olympijské vítězství českých hokejistů na olympiádě. Také domácí titul se zapsal do historie a slavit se bude dlouho. A výrazně právě také na Chomutovsku.

A kdo jsou naši hrdinové?

Ondřej Kaše se narodil 8. listopadu 1995 v Kadani. Tam také dělal první hokejové krůčky. V sezoně 2012/2013 začal hrát v seniorském týmu SK Kadaň. O sezonu později začal hrát extraligu za choutovské Piráty. Později se přesunul do zámoří, draftován byl týmem Anaheim Ducks, například v sezoně 2016/17 odehrál 53 zápasů a nasbíral 15 bodů. Později byl vyměněn do Bostonu. Kaše prozatím absolvoval sedm sezon v zámořské NHL a naskočil v ní do 258 klání základní části.

Kašeho bohužel dlouhodobě trápí zdravotní problémy, které jeho skvělou kariéru ovlivňují. Rameno, řada zranění, hlavně ale série otřesů mozku. Přesto s hokejem dál pokračuje, v minulé sezoně rozdával radost v litvínovském dresu.

David Kämpf se narodil 12. ledna 1995 v Jirkově. Aktuálně válí za Toronto Maple Leafs v NHL. Odchovanec chomutovského hokeje hrál doma za Piráty až do odchodu do zámoří. Extraligu si poprvé zahrál v sezoně 2012/13. Jako mladíček si i on připsal několik startů za SK Kadaň.