Jen s nepatrnými změnami musí cestující veřejnou dopravou na Chomutovsku počítat od nových jízdních řádů, které začnou platit v neděli 10. prosince.

Krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč představuje novinky pro příští rok. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Zásadní novinkou je přímé autobusové spojení Kadaně a Prahy, jejíž provoz zajistí hned tři dopravci. Tarif Dopravy Ústeckého kraje bude na této lince platit mezi Kadaní a Novým Strašecím.

Na lince 564 z Chomutova do Jirkova a dále do Janova bude od prosincové změny jízdních řádů vyjíždět z Chomutova nový školní spoj. Ve dnech školního vyučování bude na lince z Bítozevsi přes Chomutov a Jirkov do Mostu prodloužen spoj k obchodnímu domu Prior. Linka 568 z Chomutova do Jirkova pak bude mírně posílena do Sušan a ve večerních hodinách.

V železniční dopravě se zkrátí cestování do Ústí nad Labem, díky ukončení výluk mezi krajským městem a Teplicemi budou vlaky na cestu potřebovat o několik minut méně.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová