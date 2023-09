E-koloběžky mají na Chomutovsku prodlouženou sezonu. Šířit se budou dál

/FOTO, VIDEO/ Takřka celou první sezonu mají za sebou sdílené elektrokoloběžky v Chomutově a Jirkově. Původně měly v obou městech jezdit do konce srpna, na žádost provozovatele to ale nakonec bude do konce října. Ačkoli má tento způsob dopravy řadu odpůrců, chomutovská firma TO-MI Elektro CZ má zájem e-koloběžky provozovat i v dalším roce, a to nejen na Chomutovsku. Expandovat chce do dalších měst v Ústeckém kraji a dále.

Půjčovna elektrokoloběžek už je také v Jirkově. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Z pohledu vedení Jirkova si elektrokoloběžky vedly poměrně dobře. „Jak jsem viděla, jezdí na nich hlavně mladí lidé. Vše ale probíhá v poklidu, nikdo nám nevolá, aby si stěžoval,“ uvedla starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS). „Určitě se také nedá říct, že by byly e-koloběžky všude a lidi provokovaly, na našem území se jich pohybuje jen dvacet,“ doplnila. Proto radní žádosti provozovatele o prodloužení vyhověli. Stejně se k věci postavila rada města v Chomutově, i když ne jednomyslně. E-koloběžky totiž ve městě občas způsobují problémy, na které si stěžují lidé i strážníci. Ti dokonce byli proti, aby služba pokračovala. „Městská policie po celou dobu poskytování služeb této firmy zaznamenává neustálé porušování pravidel silničního provozu, a to ze strany klientů,“ uvedl ve zprávě pro radu města ředitel Tomáš Douda. „Chápeme, že s touto skutečností nemá nic společného provozovatel elektrokoloběžek, avšak z pohledu bezpečnosti občanů města nelze vyslovit podporu pro pokračování poskytování této služby,“ doplnil. Do Triangle míří další firma, práci dá 132 lidem. Vyrábět má obaly na potraviny Ředitel zmínil, že jezdci nechávají stroje na veřejných prostranstvích mimo povolená úložiště. „Opakovaně jsou zaznamenány stížnosti chodců na bezohlednost a nebezpečnost 'řidičů' koloběžek. Jezdí na nich i dvě až tři osoby,“ doplnil ředitel. V létě dokonce městská policie předložila videa, kde jezdci na e-koloběžkách jezdili v protisměru a dopouštěli se celé řady přestupků. Od začátku července, kdy byla služba spuštěna, strážníci zaznamenali 19 případů porušení právních předpisů v souvislosti s využíváním e-koloběžky a přijali desítky oznámení a stížností od občanů. Redakce v této souvislosti oslovila také jednatele společnosti Anatoliye Maleshka, odpověděl prostřednictvím asistentky Michaely Šlehoferové. Podle jejích slov se většina klientů na elektrokoloběžkách chová, jak má. Končím, vzkázal David Dinda. Rezignuje na post náměstka primátora Chomutova Negativní komentáře vedení firmy mrzí, stejně jako nezodpovědní jezdci. „Co ale máme dělat, když se někteří z nich neumějí chovat a pohazují koloběžky nebo jezdí do zakázaných zón?“ položila řečnickou otázku Šlehoferová. „Nedávno jsme jednu koloběžku našli na třináctce,“ posteskla si. Některé ze strojů také skončily poškozené, jak dodala. Většinou šlo o utržené držáky na mobil nebo odřené blatníky. Přesto chce chomutovská firma pokračovat v pronájmu sdílených koloběžek také v další sezóně. Žádost předloží nejen v Jirkově a Chomutově, služby hodlá rozšířit i do dalších měst. „Ideálně po celé České republice, začínáme ale v Ústeckém kraji,“ přiblížila asistentka jednatele. „Žádosti už jsem zaslala do Mostu, Bíliny, Teplic, Ústí nad Labem a dalších měst,“ doplnila.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu