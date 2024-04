„Reakce na elektrokoloběžky byly kladné i záporné, kdybychom vyhlásili anketu, možná by to dopadlo padesát na padesát. Podobně to vypadalo i na radě, nicméně hlasy pro nakonec převážily,“ okomentoval první náměstek primátora Milan Märc. „Došlo ale k určitým změnám, chceme, aby provozovatel nasadil sankce v případech, kdy uživatelé koloběžky odloží tam, kde nemají,“ doplnil.

Právě na stroje, povalující se uprostřed chodníků nebo odhozené na soukromých pozemcích si lidé stěžovali. Městská policie poukazovala také na nebezpečnou jízdu, kdy se na strojích vozili i dva až tři lidé nebo se šňůra jezdců otáčela uprostřed hlavní silnice.

E-koloběžky provozuje společnost TO-MI elektro CZ. Do smlouvy, kterou uzavřela s městem si radní prosadili několik nových povinností. Kromě toho, že musí nevhodně odložené stroje odstranit do hodiny, má také provozovat nepřetržitou telefonní linku, kde bude přijímat podněty. Zároveň má viditelně informovat o zásadách správné jízdy.

V Chomutově se letos bude pohybovat nejvýše 42 elektrokoloběžek. Jejich stanoviště se změnila. Zatímco loni stály před obchodním centrem Chomutovka a v Blatenské ulici, pro letošek se základny přestěhovaly na pět jiných míst. Všechny jsou na velkých sídlištích. Jedna z nich je například u sportovní haly na Březenecké a další u Kulturního a společenského střediska na Zahradní.

Elektrokoloběžky podpořili také radní v Jirkově, kde je k využití patnáct těchto strojů. „S jejich provozem jsme loni neměli větší problémy,“ podotkla starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková. „Občas se někdo ozval, že koloběžka leží, kde nemá, protože někomu došel kredit a tak ji odložil tam, kde zrovna zastavil. Mladí lidé si ale tuto službu žádají, je to móda, tak se pro ně snažíme něco udělat,“ doplnila.

Loni byla jirkovská základna u autobusového nádraží. Ta zůstává i letos a k ní se má přidat další u Základní školy Krušnohorská.

Chomutovu i Jirkovu by se zamlouvala také sdílená kola, zatím je ale odrazuje vysoká cena pronájmu. „Je to další varianta dopravy, která slouží jiné generaci. Rád bych, abychom ji tu měli,“ zmínil náměstek Märc. „Bohužel je to nákladné, proto do toho nejdeme hned,“ dodal. Podobně reagovala i starostka Jirkova.

Sdílená kola už od loňska využívá Klášterec nad Ohří, který tak umocňuje svůj bohatý potenciál cyklostezek. Provozuje je soukromá společnost. Radnice jí loni za tuto službu zaplatila zhruba 800 tisíc korun. Letos bude provoz sdílených kol prodloužený o měsíc, tedy do konce listopadu. I v Klášterci přibyla nová stanoviště.

