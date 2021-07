Teritorium Pirátů by mohli načas zabírat Rytíři Kladno Jaromíra Jágra, kteří se vrátili mezi hokejovou elitu. Ucházejí se totiž o možnost pronajmout si Rocknet arénu. Protože jejich zimní stadion prochází rekonstrukcí, nemají možnost hrát na domácím ledě. Vedení města Chomutova i Piráti se k této variantě staví vstřícně, jednání jsou ale na začátku.

„Rekonstrukce kladenského stadionu se oproti plánu prodlouží, proto je potřeba, abychom našli arénu v okolí, která bude vyhovovat extraligovým standardům. Chomutov je jednou z variant,“ potvrdil mluvčí kladenských hokejistů Lukáš Jůdl s doplněním, že jednání ale pokračují. „V nejbližších dnech nebo týdnech bychom měli mít závěr,“ dodal.

Představitelé Chomutova už se setkali s Jaromírem Jágrem, který je oslovil v souvislosti s pronájmem jako majitel klubu. Podle předběžných informací hledají Rytíři Kladno azyl pro patnáct utkání.

„Chomutovská aréna má všechny potřebné parametry pro extraligová utkání. Řada místních navíc umí organizovat a produkovat akce na této úrovni,“ je přesvědčený náměstek primátora David Dinda (Nový sever). „Obsluha, hostesky, pořadatelé, servis ve VIP zónách, ti všichni by mohli získat pracovní příležitosti na několik měsíců,“ vnímá pozitiva.

S ohledem na Piráty a jejich fanouškovskou základnu, ale bude do jednání zapojený také klub, který aktuálně hraje pouze krajský přebor. „Jediný, kdo je tady doma, jsou Piráti Chomutov. A je úplně jedno, jakou momentálně hrají soutěž,“ řekl k tomu Dinda. „Rozumím skalním fanouškům, kteří chtějí arénu jen pro náš klub. A myslím, že to dobře chápou i zástupci Kladna. Krajský přebor a extraliga by si určitě nepřekážely. Pokud by se ovšem jednání měla posunout, bude to s vědomím a pozitivním přístupem chomutovského klubu,“ dodal.

Piráti jsou o zájmu Jaromíra Jágra informovaní. „Víme o tom samozřejmě delší dobu. Myslíme si, že není nijak kolizní, aby tu Kladno pár zápasů odehrálo,“ uvedl šéf hokejové klubu Daniel Badinka. „Zatím nemám větší podrobnosti, když ale budu vycházet z toho, že by přijeli na zápas a zase odjeli, asi bychom to zvládli. Naší kabinu jim ale nedáme, ta zůstane Pirátská,“ zdůraznil.

Kromě toho, že by měl Chomutov, potažmo jeho společnost Kultura a sport, příjem z pronájmu zimního stadionu, jsou ve hře i další přínosy. Na úvodním jednání obou stran například byla řeč o možné prezentaci partnerů Pirátů v rámci extraligy.

„Já osobně mám pirátské srdce a paradoxně právě proto si myslím, že je to zajímavá příležitost, která stojí za úvahu. Třeba se i díky tomu objeví nový sponzor, kterému přijde zajímavé financovat hokej v Chomutově,“ přál by si náměstek Dinda, který v minulosti působil jako marketingový šéf Pirátů.

Piráti Chomutov hráli v letech 2012 – 2014 nejvyšší hokejovou soutěž v České republice. Poté sestoupili do první ligy a od minulé sezóny působí v krajské soutěži.