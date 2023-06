Objednáte v pohodlí domova, pro nábytek pak už nemusíte do Prahy, stačí zajet na parkoviště obchodní zóny v Otvicích. Švédský výrobce a prodejce nábytku IKEA otevírá v Chomutově nové výdejní místo.

Mobilní výdejní místo Ikea. | Foto: se svolením Ikea

Zákazníci společnosti IKEA tak už nebudou muset pro objednávku jezdit do vzdáleného hlavního města, vyzvednou si ji nedaleko svých domovů. „Zákazníkům prostřednictvím mobilního výdejního místa v Chomutově chceme usnadnit nakupování v IKEA. Nabízíme jim další možnosti si vybrat, kde a kdy si mohou objednávky vyzvednout,” řekl ředitel obchodního domu IKEA Zličín Jiří Kuča. Právě tato pobočka bude výdejní místo zásobovat. Podobné výdejní místo přitom společnost zřídí také v Mostě.

Zákazník si zboží objedná na webu IKEA.cz a zvolí si službu Klikni a vyzvedni. Výdej objednávek v Chomutově bude probíhat z přistaveného nákladního vozu na parkovišti u S1 Center na adrese Obchodní zóna 266, Otvice, a to každou středu a neděli od 16 do 17 hodin.

Poplatek za službu je odstupňován podle celkové ceny objednávky. Začíná na 99 korunách pro objednávky do 1500 korun a maximální poplatek je 199 korun u objednávek nad 3000. Ve srovnání s doručením přímo do bytu zákazníci podle společnosti při využití mobilního výdejního místa ušetří. Do 31. července navíc členové věrnostního klubu IKEA Family mohou využít akční nabídky, kdy při objednávce nad 1500 korun zaplatí za vyzvednutí jen symbolickou 1 korunu.