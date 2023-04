Renovaci vodovodu a kanalizace v chomutovské Husově ulici zahájila v těchto dnech Severočeská vodárenská společnost. Pracovat se bude na úseku mezi Jiráskovou a Blatenskou ulicí, až do srpna bude komunikace uzavřena.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

V lokalitě se vyměňuje 350 metrů potrubí, které slouží už od roku 1920. Práce jsou naplánované až do konce srpna, na šoféry čekají omezení, ulice bude uzavřena. V další etapě by měli k rekonstrukci přistoupit také plynaři. Následně by měla být rekonstrukce dokončena, město tam položí nový asfalt, opraví se také chodníky a lampy.

"Počítáme s realizací v příštím roce,” uvedla Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic města.

Uzavírka se dotkla také městské hromadné dopravy, konkrétně linky číslo 303. Zastávka Pošta 3 je dočasně zrušena, nahrazuje ji zastávka Kostnická škola.