Hrabáčovým odvoláním se v pondělí mělo zabývat krajské zastupitelstvo. Po jeho rezignaci tak pouze přenese dopravu na radního Jana Růžičku (KDU-ČSL). „Ano, je to tak. Pan Hrabáč zaslal rezignaci,“ potvrdila Hrabáčův konec v krajské politice mluvčí krajského úřadu Magdaléna Hanáčková. Místo Hrabáče by měl jako náhradník přijít do krajského zastupitelstva ústecký primátor Petr Nedvědický. Zda složí v pondělí slib ale není jasné, podle informací Deníku je momentálně na dovolené mimo Evropu.

Kromě krajského zastupitelstva je Hrabáč členem také zastupitelstva v Chomutově, kde byl donedávna primátorem. Tam si zatím svůj post ponechal. Při jednání, které se konalo tento týden a na kterém nemohl být kvůli uvalení vazby přítomen, byl na hlasovací tabuli uveden jako nezařazený.

Marka Hrabáče policie zadržela na začátku srpna a obvinila jej z manipulací s veřejnými zakázkami. V případu se má jednat také o daňové úniky nebo zneužití pravomoci úřední osoby. Kromě Hrabáče bylo zadrženo dalších více než deset lidí. Mezi nimi také majitel jirkovské firmy Rocknet Ladislava Šmucra a nyní již bývalého ředitele Správy a údržby silnic Libora Tačnera, kterého krajští radní odvolali den po razii. Na tuto trojici soud uvalil vazbu.

Další lidé, mezi nimi i ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová nebo ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda jsou vyšetřováni na svobodě. Také Fryčová musela ve své funkci skončit, odvolala ji chomutovská rada. Oproti tomu obviněný šéf městské policie dál ve funkci zůstává, na posledním jednání totiž zastupitelé jeho odvolání o jeden hlas neschválili.

