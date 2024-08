„Na pondělní radě města jsme se shodli, že svoláme jednání zastupitelstva na 3. září. Jedinými body bude případné odvolání pana primátora a ředitele městské policie. Situace paní Fryčové je v kompetenci rady, která se sejde 26. srpna,“ řekl náměstek primátora Milan Märc (Nový sever), který nyní zastupuje obviněného primátora Marka Hrabáče.

Krajští politici přitom reagovali na kauzu již minulý týden, kdy Marka Hrabáče zbavili pravomocí spojených s odborem dopravy a odvolali ředitele Správy a údržby silnic. Na jednání zastupitelstva by chtěl Märc pozvat jak Fryčovou, tak Doudu. „Nechci použít pojem obhajovali, protože to obhajitelné není. Všichni ale považujeme za normální, aby dostali prostor k vyjádření,“ doplnil náměstek chomutovského primátora.

Podle Märce čekají chomutovští politici na zprávy od policie a státního zastupitelství, doposud žádné podklady oficiální cestou vedení města nedostalo. „Vstupují nám do toho také dovolené a podle našich informací je řada zastupitelů na dovolených. Toho 3. září bychom rádi, aby bylo zastupitelstvo kompletní,“ doplnil Märc. Zastupitelé se přitom mohli při svolání jednání již minulý týden sejít během tohoto týdne, zákonná lhůta je totiž deset dní.

Díky dlouhému odkladu tak může Hrabáč počítat s dalším platem navíc. Pokud se sám nevzdá své funkce, přijde mu za měsíc nevýkonu postu primátora, který pravděpodobně stráví ve vazbě, přibližně 110 tisíc korun hrubého. S dalšími téměř dvaceti tisíci může počítat za nevýkon funkce neuvolněného krajského radního.

Postup radniční koalice je zklamáním pro chomutovskou opozici, která očekávala, že se problémy plynoucími z nedávného zatýkání budou městské orgány zabývat dříve. „Předpokládali jsme, že se sejdou zastupitelské kluby a společně se domluvíme na dalším postupu. Místo toho se rada sešla již před tímto jednáním a nám byly výsledky pouze oznámené,“ je nespokojený lídr sdružení Pro Chomutov Marian Bystroň.

Opozice navrhovala také odvolání obviněných ředitelů. Z toho podle Bystroně plyne, že většina členů rady tyto městské zaměstnance odvolat nechce. „Aby si město uchovalo alespoň základní kredit, tak nemůže čekat na výsledek soudu. To by mohlo čekat roky, možná desetiletí. Je třeba rozhodnout o odvolání. Pokud se očistí, budou mít možnost se vrátit. Není ale možné, aby trestně stíhaný vykonával takovouto funkci,“ dodal Bystroň s tím, že nepočítají se svoláním mimořádného zastupitelstva. To by se totiž při dodržení všech zákonných termínů konalo jen o týden dříve.

Kdo by se měl v případě odvolání Marka Hrabáče zatím není jasno, zastupitelské kluby o tom teprve budou jednat. Podle stávající koaliční smlouvy tento post připadá hnutí ANO, současná koalice ale pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů, pokud Hrabáč zůstane v zastupitelstvu. Musela by tak vyjednat podporu ad hoc, případně současnou dvoučlennou koalici rozšířit o dalšího koaličního partnera. Novým primátorem by se tak mohl stát Milan Petrilák, který se do vedení Chomutova dostal loni. „Náměstkem jsem se stal s tím, že v případě zvolení pana Hrabáče hejtmanem bych se já stal primátorem,“ připustil Petrilák možný vývoj s tím, že ale nechce předjímat, že to tak ve skutečnosti bude.

Kauza spojená s údajným uplácením vypukla v úterý 6. srpna ráno, kdy policie začala zatýkat lidi podezřelé z manipulace s veřejnými zakázkami a z daňových úniků. Kriminalisté si přišli pro čtrnáct lidí včetně chomutovského primátora a dnes již bývalého kandidáta ANO na hejtmana Marka Hrabáče, majitele jirkovské firmy Rocknet Ladislava Šmucra nebo šéfa krajské Správy a údržby silnic Libora Tačnera. Právě tato trojice skončila po čtvrtečním jednání před chomutovským okresním soudem ve vazbě, panují obavy z pokračování v trestné činnosti a ovlivňování svědků. Všichni tři obvinění, kteří skončili ve vazbě, si na rozhodnutí soudu podali stížnost.

Kromě nich je stíháno na svobodě dalších devět lidí, například ředitelka zoopaku Věra Fryčová nebo ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda, Oba svou vinu odmítají, kategoricky pak odmítají, že by vzali jakýkoliv úplatek. Kromě 14 fyzických osob je stíháno také pět právnických osob, mezi nimi firky Ladislava Šmucra Rocknet a Reo Group, které pracovaly pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, pro Chomutov nebo správce silnic v dalších krajích.