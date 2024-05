„Insolvenční správkyně si vymyslela žalobu na spolek, kde si konstruuje nárok na prodej hráčských práv, který jsme uskutečnili, když jsme vstoupili do hokeje. My s tím nesouhlasíme,“ prohlásil. „Jednali jsme s ní, chtěli jsme uzavřít mimosoudní dohodu. Konečná částka za nás byla milion korun a tady se to zaseklo. Neshodl se na tom věřitelský výbor za akciovou společnost a de facto nám hrozí soud s nejasným výsledkem,“ shrnul Badinka.

Napsala jsem ji cestou přes Aljašku, říká Mája o knize Papuchalk Isgrín

Členy věřitelského výboru jsou město Chomutov, jeho společnost Kultura a sport Chomutov a dále společnost International Trade Services. Výbor zasedal za účasti správkyně poprvé letos v lednu. Tam potvrdil své odmítavé stanovisko k mimosoudnímu vyrovnání.

Podle správkyně není ideální řešení ani milionová částka ani dlouhodobé soudní řízení. Předpokládala, že město najde řešení, které bude pro věřitele výhodnější, s tím navštívila také radní. Připomněla, že je podpora sportu v Chomutově záležitostí regionální politiky. „Trvale se projevuje formou dotací a finančních příspěvků mládežnickému sportu i profesionálnímu dospělému sportu,“ uvedla.

Pirátský příběh

Cesta Pirátů je jeden velký příběh. Provází ho sláva, pád a následná snaha o návrat mezi hokejovou elitu. Chomutovští hokejisté zažili za ambiciózního vedení Jaroslava Veverky čtyři extraligové sezóny. V roce 2019 ale spadli do první ligy. Tehdy se také naplno projevila krize a neschopnost splácet závazky tehdejšího vedení. Dlužilo i hráčům za výplaty.

A sešup pokračoval. Piráti se následně propadli až do amatérské krajské ligy. Jejich vedení se třikrát vyměnilo. S novým vedením, které sestává z místních patriotů a podnikatelů, se ale pomalu drápe nahoru. Srovnal hospodaření, do týmu nalákal hráčské legendy z Litvínova a nakonec se skutečně probil do první ligy.

Kvůli předchozím finančním problémům klub v posledních letech bojoval také se sníženou finanční podporou města. Ta v časech slávy dělala až 12 milionů korun ročně. V posledních letech to byly nejvýše 2 miliony pro A tým. O něco vyšší podporu má mládež, i když ne takovou, jakou by si klub představoval. Naposledy žádal o neprogramovou dotaci na sportovní přípravu dětí a mládeže od 4 do 19 let převyšující 11 milionů korun. Zastupitelé jim na posledním zasedání přiklepli 6,1 miliónu. Ruku pro ně zvedlo 32 z přítomných 33 zastupitelů.

Mohlo by vás zajímat: Jirkov chce přestavět autobusové nádraží i křižovatku. Hledá architekta