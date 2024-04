„Jako matka tří dětí jsem zvyklá doma stále uklízet, vidím ale, že to k ničemu nevede. Hrozně mě baví uklidit u někoho jiného, kde nevím, jak ten binec vzniká a jakmile mám hotovo, odcházím. Nevím, jak to pokračuje,“ vysvětlila 44letá blondýnka. „Navíc tam dělám to samé, co doma, ale dostávám zaplaceno,“ dodala se smíchem.