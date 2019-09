Po necelých dvou letech se opět změní vedení Chomutovské knihovny. Ředitelka Andrea Löblová podala výpověď a odejde na konci září. Město ji vzhledem k jejím povzbudivým výsledkům pouští jen nerado. Než bude vypsáno výběrové řízení a známý nový ředitel nebo ředitelka, povede knihovnu zástupce.

„Paní ředitelka nás během prázdnin překvapila, když oznámila, že končí. Veřejně říkám, že je to škoda. Knihovnu rozjela ve velkém formátu,“ ocenil její práci náměstek primátora Milan Märc (Nový sever).

Na radních bude, aby schválili vypsání nového výběrového řízení, nový adept ale vzhledem ke lhůtám nenastoupí dříve než začátkem ledna. „Předpokládám, že nějakou dobu povede knihovnu zástupce,“ poznamenal Märc. „Nechtěli jsme to uspěchat a vypisovat výběrové řízení o prázdninách, aby někdo nemohl zpochybnit, že informaci podáváme v době, kdy jsou lidé na dovolených. Takto se o něm dozví co nejvíce lidí,“ vysvětlil náměstek, proč se nástupnictví neřešilo dříve.

Knihovna jako centrum kultury

Sám doufá, že nový šéf či šéfka bude pokračovat v nastoleném trendu. „Knihovna není jen zařízení, které půjčuje literaturu a stará se, aby ji lidé včas vrátili. Je to centrum kultury, kde se pořádají přednášky a nejrůznější aktivity pro děti, mladé, střední generaci i seniory. Mně osobně se líbilo, jak to paní Löblová dělala, a byl bych rád, kdyby se pokračovalo v tomto duchu,“ vyjádřil své očekávání.

Důvody, proč se rozhodla odejít, ředitelka nechce komentovat.

Andrea Löblová se stala šéfkou tehdejšího Střediska knihovnických a kulturních služeb loni v lednu, kdy vystřídala dlouholetou ředitelku Marii Laurinovou. Přišla mimo jiné se třemi zásadními záměry: rozšířit otevírací dobu, aby více vyhovovala čtenářům, zlepšit propagaci akcí a pustit se do úpravy mnoho let neobměňovaného interiéru včetně kompletní obnovy vizuálního stylu. „První záměr se podařil, druhý, myslím, také. Pokud jde o interiér, i tady je viditelná spousta změn,“ zhodnotila Löblová. „Jiné jsou například veškeré interní plochy inzerující naše aktivity. Přes léto jsme udělali novou studovnu v naučném oddělení a před ním čítárnu s relaxační zónou. Velké změny jsou ve druhém patře, kde je dětské oddělení. Rozšířili jsme tam prostor na hraní a tvoření. Díky projektu Dočteno jsme do interiéru doplnili knižní skulptury, což mu prospívá,“ ohlédla se. Knihovna rozšířila výčet letních akcí v atriu a například poprvé uspořádala letní příměstské tábory.

Meziročně jí vzrostl počet registrovaných čtenářů, návštěvníků knihoven i výpůjček. „Zvýhodnili jsme registrované čtenáře, pokud jde o pořádání některých akcí,“ zmínila ředitelka. „Možná to pomohlo,“ dodala.

Dotáhnout se nepodařilo jen nový vizuální styl, který by organizaci dodal novou tvář a příběh. Až před koncem loňského roku se totiž podařilo změnit název na Chomutovskou knihovnu, čímž došlo k oddálení plánů. Bude to jeden z úkolů pro nového šéfa či šéfku.