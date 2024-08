Do Chomutova se vrátil multižánrový festival Obnaženi, který letos slaví dvacáté výročí. Rozpažený je do několika měsíců, jeho hlavní část ale právě začala. Její součástí je výstava velkoformátových obrazů na látce s názvem multimediální umělkyně Veroniky Šrek Bromové. Nazývá se Počátky a k vidění je v Galerii Špejchar. Samotné výstavě předcházela performance, neboli akční umění, v atriu knihovny.

„Název Počátek pro mě nese význam něčeho prvotního, čistého a neposkvrněného,“ uvedla umělkyně na facebookové stránce festivalu. „Obnažení je právě v tom prvotním, ale je to i divokost a ,neučesanost´ či neochočenost. Čistota aktu zrození až biblická či prvotně pospolná, těla jsou ještě součástí prvotní jednoty, celku-universální duše i těla… teprve se rozhýbávájí, poznávají sebe sama, jsou neoddělená, splývají v podivné formy, rody jsou pomíchané stejně jako rasy nebo živočišné druhy, forma těl se teprve hledá. Jsou to multitěla a multibytosti, bohové, děti květin letící vesmírem, v temné modré, vznášejí se ve svých „bublinách“ či buňkách, jsou bílá a stvořená z rostlinných prvků — otiskem, dotekem stvořitele, který si hraje, experimentuje a zkouší co se bude dít, pozoruje to a učí se z toho,“ nastínila Bromová.

