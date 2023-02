Severočeské farmářské trhy na náměstí 1. máje jsou již v Chomutově dobře zavedenou tradicí, letos nakročí do 13. sezony. Od 18. února budou pak stánkaři nabízet své zboží pravidelně každých 14 dní až do Vánoc. Trhy probíhají od 8 do 12 hodin.

V nabídce bude kromě dobrot ze zabijačky tradičně také pečivo, mošty, knedlíky, vejce, koření, mnoho dobrot a další zboží.