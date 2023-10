Hledají se patrioti s nápady, jak proměnit severozápad. Vznikl Echtregion

Ústecký a Karlovarský kraj patří k chudším regionům země, kde se změny k lepšímu ani 34 let po revoluci příliš nedaří. Jak ale přimět stát, aby konečně začal se stíráním rozdílů? Ústecký senátor Martin Krsek a senátor za Chomutovsko Přemysl Rabas (nestraníci za SEN21) se proto s týmem expertů pustili do návrhů úpravy zákonů, které by měly tento stav změnit. Do příprav chtějí zapojit i místní lidi, proto spustili web echtregion.cz, který nabízí prostor pro jejich myšlenky a nápady.

Senátoři Martin Krsek a Přemysl Rabas spustili projekt Echtregion. | Foto: se svolením Přemysla Rabase a Martina Krska