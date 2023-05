K tomu se přičetla kompletní uzavírka “třináctky” v Mostě mezi Souší a jezerem Matylda, při níž byl neprůjezdný pruh ve směru na Chomutov. Investice za 29 milionů korun, která obsahovala frézování vozovky a pokládku nového asfaltu, blokovala provoz několik měsíců. Práce se měly táhnout až do začátku května, k radosti řidičů ale skončily dříve.

Chomutov zvažuje koupi budovy pošty na Březenecké. Pobočka má od července zavřít

“Opravený dva kilometry dlouhý úsek jízdního pásu silnice I/13 mezi Mostem a Chomutovem jsme zprovoznili 24. dubna s více než týdenním předstihem,” informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Dana Zikešová.

Další porci oprav plánuje také Ústecký kraj, který se stará celkem o 3653 kilometrů silnic, z nichž má 541 kilometrů svých cest na Chomutovsku. Na tomto území letos plánuje opravy živičného povrchu na silnicích třetí třídy v úseku Vičice – Stranná, Petlery – Alšovka, v Mašťově směrem na hranice s lounským okresem a v ulici Křivá v Chomutově. Dále se pustí do oprav silnice druhé třídy mezi Skiareálem Klínovec a hranicemi okresu ve směru na Karlovy Vary.

“Odbor investic bude realizovat také opravu mostu u Kyjic. Předpokládané náklady jsou 89 milionů korun,” sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Práce jsou naplánované od května do listopadu.

Už jsem nechtěla vstávat z postele, líčí žena. Na drogách byla od dvanácti let

Zavřený je také jirkovský most přes řeku Bílinu, jehož rekonstrukci financuje město. Vydá na ni přes 13 milionů korun. Most zůstane zavřený až do konce června, což významně ovlivňuje dopravu na tamních sídlištích. Částečně uzavřená je totiž i okružní silnice přes Vinařice, takže řidiči jezdí objížďkou přes Telšské údolí. Výjimku mají jen autobusy a záchranáři.

Na podzim přibude další opravovaná vozovka na mostě, a to na úseku silnice I/ 7. Jedná se o most Chmelda, který je součástí estakády. "Projektovou dokumentaci máme hotovou a aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby," oznámila Zikešová s tím, že práce mají být ukončené ještě letos. "Komunikace vykazuje poruchy, jako jsou například síťové trhliny, výtluky, ztráta makrotextury. Velkoplošnou opravu asfaltového souvrství provedeme v jízdním pásu ve směru na Horu Sv. Šebestiána, který bude pro řidiče zcela uzavřen a obousměrný provoz bude sveden do jízdního pásu směr Praha," doplnila. Náklady jsou předběžně vyčíslené na 5,8 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Obrnit trpělivostí se řidiči musí i ve městech. V létě odstartují práce na opravě páteřní silnice mezi chomutovskými sídlišti, jíž denně využívají tisíce lidí. Opravy potrvají do konce roku. Jedná se o investici města za přibližně 25 milionů korun, která poběží na etapy. Začne se na sídlišti Březenecká.

FOTO: Mírová ulice je hotová. Práce se v Klášterci přesunuly do Zahradní ulice

Do listopadu budou kvůli obnově povrchu vozovky zcela zavřené ulice Blanická a Slezská v Chomutově.

Vozovky v ulicích Chomutova budou uzavřené i kvůli plynařům, vodohospodářům či investicím města. Do 10. května má být částečně uzavřená silnice v ulici Školní a Vodních staveb. Je to kvůli rekonstrukci plynovodu a přípojek. Do konce května jsou kvůli stavebním pracím a rekonstrukci komunikací zcela uzavřené ulice Maroldova a Přemyslova. Je to v souvislosti s budováním nových vstupů na Kamencové jezero. Rekonstrukce vodovodů a kanalizace do konce května uzavře chomutovskou ulice Hálkovu a Ve Stráni a do konce srpna Husovu ulici.

Uzavírky na komunikacích spravovaných Ústeckým krajem



III/ 22514 Vičice – Stranná, červen – srpen 2023

III/ 22316 Petlery – Alšovka, 1. etapa srpen – říjen

III/ 22121 a III 22410 Mašťov – hranice okresu Louny, Podlesice, srpen – říjen

III00732 Chomutov, ulice Křivá, červen – srpen

II/219 hranice okresu Karlovy Vary – Skiareál Klínovec, srpen – říjen

III/0135 Kyjice (oprava mostu), květen – listopad