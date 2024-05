Rekonstrukce probíhá po etapách. V Osvobozené ulici se mění vodovod a kanalizace, opravuje se také propadlá komunikace. Akci provádí Severočeská vodárenská společnost a Ředitelství silnic a dálnic. Jak práce postupují, mění se omezení, posouvají se značky. Odborníci varují, aby lidé dávali pozor na dopravní značení. Co platí jeden den, druhý už nemusí. V případě neopatrnosti řidičů tam může docházet k nebezpečným situacím.

Také na dalších místech silnice I/13, tedy spojnici z Chomutovska na Karlovarsko, ale také na Teplicko či Mostecko, je letos živo. Do prosince se má pracovat u Komořan na opravě mostu. Do října je v plánu renovace u Chánova, zúžení je dlouhodobě také u Českých Zlatníků. Výrazně se letos silničáři věnují desetikilometrovému úseku mezi Mostem a Bílinou.

Také na „sedmičce“ se bude budovat. Na dálnici D7 jsou omezení ve směru na Prahu, u Loun se pracuje na několika set metrech dálnice. Doprava je tam obousměrně svedena na jednu polovinu dálnice, hotovo má být v srpnu.

Na silnici I/7 u Března na Lounsku se má také letos pokládat nový povrch na 1,3 kilometru dlouhém úseku. „Omezení při cestách na Prahu jsou už několik let, už je to opravdu dlouhé. Různých uzavírek a omezení tam bylo už dost a dost. A další jsou letos. Snad už to brzy bude vše hotové a jízda do Prahy bude plynulejší, lepší,“ doufá Milan Tuček z Chomutova.

Na I/7 musí šoféři počítat s opravami také ve směru z Chomutovska na Německo. Dokončuje se tam oprava mostu Chmelda. Práce tam mají skončit v průběhu letošního roku.

Nejen celé léto, ale dokonce téměř dva roky neprojedou řidiči jedoucí z Chomutovska na Plzeň po velmi frekventované silnici I/27 přes Žiželice. Staví se tam most přes údolí Hutné. „Podle současného harmonogramu prací je zprovoznění obchvatu Žiželic v plánu v únoru roku 2026,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Šoféři, ale i lidé z obcí, kudy se objíždí, se obávají velkého provozu, výrazného zpomalení, ucpávání a nebezpečných situací. „Hrůza. Je tam obrovský provoz a ten teď jezdí různě okolo po úzkých silnicích. To budou dva roky utrpení, problémů bude asi dost,“ hodnotí Pavel Jemnický.

Objíždí se přes Staňkovice, kde ale uzavřeli oblíbenou spojku „Generálskou“. Jezdí se po silnici II/250 k mimoúrovňové křižovatce Bitozeves s dálnicí D7. Možné je také objíždět přes Hořetice a Hrušovany, jedná se ale o úzké silnice třetí třídy. Kamiony musí objíždět ještě více, na menší silnice je nepustí, najedou i vyšší desítky kilometrů navíc.

Stavba mostu a „narovnání“ silnice i v okolí přijde na téměř 800 milionů, most bude 380 metrů dlouhý a 30 metrů vysoký.

Ani na objízdné trase přes Staňkovice ale nebude rozhodně klid. Přímo ve Staňkovicích totiž probíhá rekonstrukce vodovodu. A má se tam pracovat až do konce letošního roku, nejvíce právě na na průtahu obcí, kde je často situace hodně komplikovaná.

Od 23. května je několikatýdenní uzavírka také v Kadani, opravuje se tam další část vodovodu a kanalizace v ulici 5. května. Objížďka je ulicemi Kpt. Jaroše a Na Průtahu, ve špičkách bývají komplikace.

V Jirkově pokračuje stavba mostu přes Pokrušnohorský přivaděč v Jiráskově ulici, který nahradí ten starý, jenž šel k zemi na jaře. Silnice je tam zcela uzavřena, kdo chce jet směrem na Boleboř, musí složitě objíždět přes město, aby k odbočce přijel z druhé strany. Hotovo má být v srpnu.

Pracovat se bude v letních měsících také na silnicích nižších tříd. V Chomutově se mají letos dělníci objevit například na křížení ulic Lipská a Kostelní, obnovovat se má most v Libědicích, propustek v Kalku nebo most v Perštejně. Povrchy se mají podle plánů měnit letos také na silnici z Petler do Alšovky, na silnici II/223 u Měděnce či na křížení II/224 a III/22433 u Vejprt.

