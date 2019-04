Chomutov doplní flotilu služebních vozů o dva elektromobily

Chomutov – Bez hluku a bez zápachu. Pracovníci chomutovského magistrátu dostanou k využití dva elektromobily, takže až vyrazí do terénu, bude to šetrnější k životnímu prostředí. Do léta mají vozový park úřadu doplnit elektrická auta za celkem milion korun. Vládní dotace náklady srazí o polovinu.

Elektromobil ČEZ - ilustrační foto | Foto: Foto: ČEZ/ Ota Schnepp

„Pořízení elektromobilů je téma, které jsme dlouho diskutovali. Kraj je má a také další města se tváří 'zeleně'. Nechtěli jsme je ale pořizovat jen tak, proto jsme čekali na příhodnou dotaci,“ uvedl chomutovský primátor Marek Hrabáč. Rada rozhodla o vítězném uchazeči začátkem dubna. Je jím společnost ČEZ ESCO, která nabídla dva automobily Volkswagen e-Golf formou operativního leasingu s měsíční splátkou ve výši 14 690 korun za každý vůz. Zloděj se vloupával do bytu příbuzným, nechával jim vzkazy Přečíst článek › „Elektromobily budou sloužit pro potřeby našich odborů a jejich úředníků, kteří si je mohou objednávat pro výjezdy na místní šetření,“ uvedl primátor, který doufá, že budou využívané. „Nabíjecí stanici máme přímo před magistrátem a nebylo nic smutnějšího než mít stanici před vchodem a nemít žádný elektromobil, abychom ji mohli využívat,“ dodal. Zkouší to podruhé Chomutovský magistrát už před pěti lety elektromobil zkoušel. „Bylo to ale k vzteku. Stalo se, že jsme s ním vyrazili do Ústí nad Labem a už se nevrátili,“ připomněl rané zkušenosti Hrabáč. „Když v zimě svítilo a topilo, vyčerpalo energii, takže jsme ho museli připojit a poměrně dlouho čekat, než se nabilo a mohli jsme zpátky,“ dodal. Město tehdy za elektromobil platilo částečný pronájem, protože se ale nevyplatil, vrátilo ho zpět ČEZu. U nových e-Golfů by nemělo hrozit, že ztratí „šťávu“ tak rychle. Na jedno nabití jsou schopné ujet až 300 kilometrů. Ve srovnání s běžnými typy aut má být levnější i provoz. Náklady na sto kilometrů se pohybují mezi 35 a 40 korunami. Studenti jirkovského gymnázia přispěli na varhany v katedrále Přečíst článek › Podle dodavatele elektrická auta hodně využívají firmy, které chtějí mít image společnosti šetřící životní prostředí. „Výhody elektromobilu se nejvíce projeví u uživatelů, kteří jej používají v městském provozu a ujedou více než 15 tisíc kilometrů za rok,“ uvádí na svých webových stránkách. V rámci elektromobility Chomutov před lety pořídil také šest elektrokol, která využívají nejen úředníci při svých projížďkách, ale také zaměstnanci v rozlehlém areálu zooparku. Ekologické a ve srovnání s provozem auta levnější elektrokolo má od loňského roku i Jirkov. Hodí se například při kontrolách úklidu a při prořezávkách stromů v parcích. Kam pro „šťávu“

Na Chomutovsku je šest veřejných dobíjecích stanic: ve Vysočanech je klasická i rychlodobíjecí, stejně tak i v Prunéřově. Další je přímo u chomutovského magistrátu a také v Klášterci nad Ohří na parkovišti u kruhového objezdu poblíž vjezdu do historického centra. Skupina ČEZ má v kraji šestnáct veřejných dobíjecích stanic, největší podíl je právě na Chomutovsku. OBRAZEM: Děti přivítaly jaro programem na náměstí v Chomutově Přečíst článek ›

Autor: Miroslava Šebestová