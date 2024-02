/VIDEO/ Bohyně umění, které původně zdobily průčelí neorenesanční budovy divadla v Chomutově, se vrátí na své místo. Čtyři sochy nechalo město sejmout v 80. letech, protože se rozpadaly. Chomutované se s tím ale nesmířili a po dlouhých letech si vybojovali návrat alespoň dvou z nich.

Do průčelí chomutovského divadla se vrátí sochy. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Město už dílo zadalo akademickému sochaři a restaurátorovi, který má zkušenosti s prací na historických stavbách a památkách v rámci celé země. „Snahou projektu je vytvořit repliky dvou soch – sochy hudby Erató a sochy tance Terpsichore a přiblížit tak obyvatelům města původní vzhled budovy,“ přiblížil náměstek primátora Chomutova Milan Petrilák.

Chomutovské divadlo na historickém snímku.Zdroj: se svolením Magistrátu města Chomutova

Umělec bude mít do jisté míry volnou ruku. „Podmínkou smlouvy bylo, že sochy mají mít podobná gesta jako původní díla, realizace je ale na mně,“ podotkl akademický sochař Jiří Jelínek. „Budou z umělého kamene a odlité do ztracené formy,“ doplnil s tím, že bude zachovaná původní výška skulptur, a to 2,6 metru.

Umělý kámen je materiál zhotovený z písku nebo nadrcené směsi kameniva spojené například pryskyřicí nebo cementem. Sochař Jelínek využívá směs, která má strukturu blížící se pískovci. „Materiál mám vyzkoušený a schválený památkovým ústavem,“ podotkl. Na sochách už pracuje ve svém ateliéru v Zálešanech u Kolína.

O návrat soch se zasloužili sami Chomutované díky participativnímu rozpočtu, který jim umožňuje podílet se na tvorbě veřejného prostoru. Letos se dostal mezi devět vítězných projektů. Předpokládané náklady dosahují 600 tisíc korun a s dokončením je počítáno v závěru května.

Sochy múz zdobily průčelí divadla už od jeho otevření v roce 1905. Sejmuté byly v roce 1986, protože byly poškozené a mohly ohrozit návštěvníky. Zpět se nevrátily, ale starší generace si je dobře pamatuje.

Později probleskovaly snahy vytvořit pro divadlo sochy nové. „Pokoušel jsem se o to s místními umělci, kteří navrhovali otočné sochy na kovové konstrukci, takže by se múza tance ve větru pohybovala,“ nastínil náměstek primátora pro kulturní oblast Milan Märc. „Bohužel to byl ale projekt v řádu milionů korun, takže to skončilo na financích. Proto jsem teď rád, že se projekt podařilo takovýmto způsobem prosadit,“ doplnil.

