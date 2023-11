Dosavadní náměstek primátora Chomutova David Dinda (Nový Sever) na konci září oznámil, že se rozhodl rezignovat na své politické funkce. Bylo to v souvislosti s obviněním z trestného činu, kterého se měl údajně dopustit jako zastupitel. Vedení města už opustil. S prvním listopadovým dnem nastoupil jako šéf marketingového týmu hokejového klubu HC Sparta Praha.

„Každá změna je zároveň novou výzvou. Podobně jako v hokejovém kádru je důležité, aby jakákoliv změna neznamenala oslabení týmu. Jsem přesvědčen, že David Dinda je díky své obrovské zkušenosti, orientaci v oboru, kreativitě a pracovním úspěchům výbornou alternativou,“ oznámil člen představenstva Sparty Jakub Dlouhý. „Věřím, že David bude pokračovat v nastoleném trendu a společně posuneme značku Sparty ještě výš,“ doplnil.

Dinda řídil v letech 2005 až 2016 marketing hokejového klubu Piráti Chomutov a stál za úspěšným rebrandingem a kompletní změnou klubové identity, která vznikla ve stejné době jako nová hokejová aréna na Zadních Vinohradech.

Do politiky odešel na plný úvazek v závěru roku 2016 a od té doby působil jako náměstek primátora. Tuto éru ukončil vlastním rozhodnutím po sedmi letech. Svou rezignaci oznámil poté, co bylo zahájeno jeho trestní stíhání. Týkat by se mělo jeho působení v zastupitelstvu, policie ale dosud nesdělila, z čeho byl politik obviněný.

Se závěry policie Dinda nesouhlasí a jakoukoli vinu odmítá. „Po celou dobu výkonu zastupitelského mandátu jsem vždy jednal ve veřejném zájmu,“ prohlásil. Odchod z funkce ale považoval za jediné správné rozhodnutí s ohledem na politickou kulturu.

Následně se rozhodl vrátit do prostředí sportovního marketingu. „Chci svoje jméno spojovat jen s těmi nejlepšími, takže k návratu do hokeje mě mohl motivovat pouze jediný klub u nás,“ uvedl Dinda. „Sportovní marketing se od mého posledního zápasu v extralize hodně posunul. Ale jen jeden klub v zemi má všechny předpoklady být nejlepší a udávat trendy i mimo mantinely,“ dodal.

