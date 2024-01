Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem zastavilo trestní stíhání bývalého prvního náměstka primátora Chomutova Davida Dindy. Žalobce dal za pravdu stížnosti obviněného.

David Dinda | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

„Nelze u něj shledat naplnění subjektivní stránky trestného činu, tedy toho, že by úmyslně vykonával činnost či jednal tak, aby jinému umožnil či usnadnil spáchání trestného činu,“ ocitoval Dinda usnesení státního zástupce na své facebookové stránce.

Informaci si redakce ověřila. „Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná,“ uvedl státní zástupce Jan Svoboda v dokumentu datovaném v uplynulém týdnu.

Trestní stíhání bylo zahájeno na podzim loňského roku. Policie dosud nesdělila důvody, jen potvrdila, že se případem zabývala. Bývalý politik však měl být obviněn v souvislosti se sedm let starými událostmi, konkrétně při výkonu zastupitelského mandátu. Tehdy byl politickým nováčkem v řadách hnutí Nový Sever, který neměl žádné politické funkce. Spojovaný byl s tehdy extraligovým hokejovým klubem Piráti Chomutov, který byl zadlužený a žádal od města milionové dotace. Dinda pro klub pracoval na živnostenský list jako marketér.

Chlouba Jirkova prokoukne, Červený Hrádek získá novou fasádu. Barva bude okrová

V reakci na zahájení trestního stíhání politik složil všechny své politické funkce. Skončil jako první náměstek primátora i jako zastupitel města, a to s odůvodněním, že si to politická kultura a jeho hodnoty žádají. Poté nastoupil jako šéf marketingového týmu hokejového klubu HC Sparta Praha. O návratu do politiky zatím neuvažuje.

Mohlo by vás zajímat: Skvělý svah a sníh, na kterém drží lyže. Mezihoří má pro lyžaře parádní podmínky

Zdroj: Chomutovský deník/ Miroslava Šebestová