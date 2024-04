Jeho cílem je poskytovat včasnou a citlivou péči dětem od sedmi do osmnácti let, u nichž hrozí riziko vzniku duševního onemocnění, nebo už se u nich rozvinulo. Snaží se také snižovat potřebu hospitalizace a provázet děti při návratu do běžného života.

Kde centrum najdete:

Centrum duševního zdraví pro děti a mládež v Chomutově

Školní 5336, 430 01 Chomutov – 4. podlaží (vedle Katastrálního úřadu)

www.nadeje.cz/chomutov

cdz.chomutov@nadeje.cz; tel.: 778 980 756

„Odborníků, ať už psychologů, psychiatrů nebo psychoterapeutů je málo a objednací lhůty jsou v řádu měsíců. Naší službou chceme pomoct systému – aby nás mohli vyhledat lidé, kteří už neví kudy kam, protože se nikam nemohou dostat,“ nastínila vedoucí pobočky Veronika Kusá.

„Když se jedná o závažný stav, cílíme na to, aby klient skutečně došel k psychiatrovi. Může se ale stát, že čeká čtyři měsíce a čekat ještě bude, nemůže ale zůstat bezprizorní. Proto se snažíme s klienty pracovat a bavit se s nimi o tom, co je trápí a jak by se mohli cítit lépe,“ doplnila. Součástí týmu jsou proto dvě psychoterapeutky, čtyři sociální pracovníci a jeden pracovník v sociálních službách.