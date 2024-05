Mezi ně patří parní lokomotiva Ušatá z roku 1940, která je unikátním dokladem meziválečné konstrukční školy parních lokomotiv. Dále tendrová parní lokomotiva Serényi, jež byla dodaná v roce 1905 místní dráze Újezd – Luhačovice, kde sloužila lázeňským hostům, nebo nákladní lokomotiva Conrad Vorlauf. Ta je třetí nejstarší dochovanou lokomotivou v České republice a patří tedy mezi historicky nejcennější památky železniční techniky u nás.

V železničním depozitáři je k vidění široká škála různých typů kolejových vozidel od parních lokomotiv vyrobených v roce 1870 až po kolejový sněhový pluh z roku 1980. Vystavěné tam jsou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla, která donedávna sloužila v pravidelném provozu u Českých drah a teď jsou připravena pro zachování ve sbírce Národního technického muzea.

V letošním roce je možné ho navštívit v těchto termínech vždy od 10 do 17 hodin.

- do 23. června (ČT – NE)

- od 24. června do 1. září (ÚT – NE)

- od 2. září do 28. října (ČT - NE)