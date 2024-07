Na den přesně před deseti lety v Afghánistánu zahynulo pět českých vojáků. K tragédii došlo při patrole v okolí základny Bagrámu v provincii Parván, když explodovalo improvizované výbušné zařízení. Při výbuchu zahynulo i 11 afghánckých školáků a dva afghánští policisté.

Z řad české armády se oběťmi útoku stali rotmistr ve věku 28 let, četař ve věku 34 let a dva desátníci ve věku 33 a 39 let. Pátý zemřel po několika dnech v nemocnici. Jeden z vojáků, kteří zahynuli následkem výbuchu, byl příslušníkem 41. mechanizovaného praporu ze Žatce. Zbývající vojáci byli ze 43. výsadkového praporu z Chrudimi.

Memoriál Davida Beneše

Žatecký 41. mechanizovaný prapor i letos uspořádá pro své vojáky desátý ročník memoriálu Davida Beneše. Vojáci touto ojedinělou soutěží vzdávají hold kolegovi, který v červenci 2014 zemřel na misi v Afghánistánu. Na soutěžící čeká střelba z pušky a pistole, dlouhý pěší přesun se zátěží, překonání Ohře, noční orientační běh, dovednostní soutěže a na závěr testy tělesné zdatnosti na těžké překážkové dráze. Soutěž se koná v úterý 9. a ve středu 10. července.

