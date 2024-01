Přesto si lidé kvůli vládnímu balíčku připlatí. Například majitel bytu 2+1, jehož podlahová plocha dosahuje 62 metrech čtverečních, odvede namísto loňských 1070 korun o zhruba 800 korun více. Takový byt vlastní Milan Šimeček, který žije na sídlišti Zahradní. Vyhlídky na nový výměr ho ani trochu netěší.

„Mohl bych se na to podívat tak, že měsíčně zaplatím o 77 korun víc, což není žádná hrůza. Mě ale štve, že platby stoupají na všech stranách, to máte elektriku, potraviny, všechno. Mzda mi ale neroste,“ vadí čtyřicátníkovi. „Hlavně bydlím v podstatě ve vyloučené lokalitě, přál bych si, aby si to tady někdo z naší elity zkusil. Randál a špína. Proč mám platit víc, když nikdo situaci na sídlišti neřeší?“ dodal řečnicky.

Jak si vypočítat daň z nemovitosti v Chomutově: Modelový příklad: Byt 50 m2 v bytovém domě

- základ daně: 50 x 1,22 = 61

- sazba daně: 3,50 Kč/m2 x koeficient dle počtu obyvatel (statutární město Chomutov má koeficient 3,5) = 12,25 Kč/m2

daň: 61 x 12,25 = 747,25 Kč

doplnění o místní koeficient: 2747,25 x 2 = 1495 (zaokrouhleno nahoru) Byt 50 m2: 1495 Kč (854 Kč loni)

Byt 80 m2: 2391 Kč (1 366 Kč loni)

Rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m2: 4185 Kč (2 391 Kč loni)

Starosti s výdajem navíc si naopak nedělá osmdesátiletý Jaroslav Svoboda, který v Chomutově vlastní rodinný domek. „Můj názor se asi do dnešní doby nebude hodit, protože mám jakožto důchodce peněz jako želez, když to přeženu. Jsem přirozeně šetřivý, nekouřím, nepiju, děti už doma nemám. Až v květnu přijde složenka z finančáku, prostě to zacvakám,“ zkonstatoval. Na daň z nemovitosti hledí spíše principiálně. „Je to zajímavá politická otázka a jako starej pravičák jsem byl vždy proti, protože platíte za to, že něco máte. Že jste si něco pořídili. Dnes už se ale nechci rozčilovat a i daň z nemovitosti mě po těch letech nechává chladným,“ dodal.

Výši daně z nemovitosti vypočítá finanční úřad. Složenky s částkou, kterou budou muset vlastníci uhradit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Na vlastníky, kteří si v loňském roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu, se navíc vztahuje povinnost podat daňové přiznání, a to do konce ledna. Podle odhadu Finanční správy se tato povinnost týká v tuzemsku jen asi sta tisíce lidí.

Jak si může daň z nemovitosti vlastník bytu spočítat? Základem k výpočtu daně je výměra podlahové plochy v metrech čtverečních, která se vynásobí celostátním koeficientem 1,22. K tomu je třeba započítat zvýšenou daňovou sazbu pro byt ve výši 3,50 korun za čtvereční metr. To se vynásobí koeficientem 3,5 daných podle počtu obyvatel Chomutov a číslo se nakonec vynásobí místním koeficientem 2. Ten může být vyhláškou stanovený od 1,1 do 5, o změně jeho výše, ale město neuvažovalo.

„Náš koeficient zvyšovat nebudeme,“ potvrdil náměstek primátora Milan Märc (Nový sever). „Pro město by to sice bylo dobře, každý občan by to ale pocítil a my je nechtěli zatěžovat. Zejména v dnešní době ne,“ doplnil.

Botanické parfémy a masáže. Aromaterapeutka z Okounova se našla v terapii duše

Peníze z daně z nemovitosti poplynou do místních rozpočtů. V případě Chomutova má rozdíl dosahovat přibližně 50 milionů korun. Podle hlavního ekonoma města Jana Mareše se to ale na městské kase příliš neprojeví.

„Na dani z nemovitosti bychom měli získat zhruba 1,8násobek toho, co dosud, jenže současně nám to stát sebral na jiných sdílených daních - na DPH a na dani z příjmu fyzických a právnických osob,“ vysvětlil ekonom. „V podstatě tedy budeme na svém,“ dodal.

Mohlo by vás zajímat: Jirkov proinvestuje dvojnásobek toho, co loni. Postaví vytouženou sportovní halu

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová