Tvůrkyně vychází z fotografií. „Když začnu kreslit, nejdříve si nejsou podobní, jak ale přidávám detaily, ožívají. To mě na tom baví,“ prozradila. Na každém portrétu pracuje zhruba dva týdny, kdy se k nim vrací a soustředěně je ladí do posledního detailu. Nejraději má charakterní tváře.

Chuť zachytit podobu v sobě rodačka z Chomutova nacházela už jako malá, když trávila prázdniny u babičky na Slovensku. To bylo v 60. letech. „Ostatní děti si hrály, lítaly venku, no a já kreslila na pytlíky od mouky portréty těch dětí,“ zavzpomínala. Bavilo ji to. Jakmile ale skončily prázdniny, kreslení si zakázala, aby se mohla plně soustředit na školu. Rodina tehdy ani nepomyslela na to, že by se třeba mohla rozvíjet v uměleckém směru.

V dospělosti pracovala na manažerských pozicích v oboru ekonomie a starala se o rodinu. V polovině 90. let pak odešla za prací do moravského Přerova, kde žila dalších 26 let. Ale nezůstávalo jen u práce. S přítelem hodně cestovala, viděla například Aljašku, Nový Zéland a věnovala se vysokohorské turistice. Ke svému skoro zapomenutému koníčku se vrátila až po odchodu do důchodu, když hledala, čím zajímavým by se zaměstnala.

Nejdříve prošla kurzem, kde si osvojila techniku malování suchým štětcem a dala se do díla. Zpočátku malovala členy své rodiny, pak jejich známé a nakonec se pustila do portrétování známých osobností Přerova. Tehdy uspořádala první výstavu na toto téma.

A malovala dál. Protože se jí líbí prvorepublikové filmy, pustila se do portrétování hvězd této éry. Nakonec jich měla tolik, že obrázky vydaly na další výstavu s názvem Prvorepublikoví herci. Další takovou výstavu uspořádala právě v Chomutově, kde trvale žije poslední tři roky. Přidala také portréty známých severočeských osobností.

Tvorba Dagmar Salamánkovou naplňuje, jako umělkyně si však nepřipadá. „Jsem babička, která si kreslí," poznamenala skromně. Její výstavu je možné vidět v Restauraci Republika do konce května. Je prodejní.

