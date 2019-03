„Hlavní myšlenkou je, aby lidé, kteří mají nízké příjmy, dostali slušné bydlení za normální peníze. Mohou to být senioři, matky samoživitelky, ale také navrátilci z vězení nebo oběti byznysu s chudobou,“ nastínil náměstek primátora Milan Märc. „Podmínkou je, že obyvatelé bytů musí řádně platit a dodržovat pravidla. Docházejí za nimi sociální pracovníci, kteří s nimi pracují, takže se dá předpokládat, že se jejich život zlepší,“ dodal. To má nakonec vliv i na jejich okolí.

Chomutov má 129 žadatelů o sociální byty, ale bytů jen dvanáct. Jsou od loňska v ulici Palachova, Jiráskova, Školní a Zborovská. „Jeden získala například rodina, která se do něj přestěhovala z bytu, kde překupník požadoval hrozné částky, takže se dostala do kolotoče problémů a dluhů. Teď může svou situaci řešit,“ uvedl pro představu náměstek.

Aby Chomutov nasytil hlad po sociálních bytech a splnil také podmínky pro naplňování sociálních projektů, do nichž je zapojený, chce vykoupit dvě desítky bytů. Tento počet byl i v původním návrhu usnesení, nakonec ale zastupitelé číslovku vyškrtli, aby se zbytečným limitem nevyřadili z fronty žadatelů o dotace.

„Třeba můžeme za sedm a půl milionu koupit 21 bytů, anebo také 18, tak abychom se tu pak netočili v nějakém právnickém kolečku,“ argumentoval první náměstek primátora David Dinda za souhlasu koaličních partnerů.

Návrh metodiky výkupu vypracuje pracovní komise ve spolupráci s náměstkem Märcem. Předloží ho na příštím zasedání 15. dubna. Možnosti, kde byty vykupovat, vidí náměstek tři. „Odkup můžeme nabídnout lidem, kteří mají pocit, že nežijí v komfortní zóně. Prodají nám byt a odstěhují se jinam,“ zmínil variantu, kterou hodnotí nejvýše. „Nakupovat můžeme přes realitní kanceláře nebo můžeme jednat přímo s majiteli bytů, kteří jich mají více. Situace se proměňuje v jejich neprospěch, možná se jich rádi zbaví,“ připomněl.

Jednat by se mělo o byty, které nebudou ani nadstandardně vybavené, ani zdevastované. Nejlépe takové, které potřebují vymalovat a dokoupit například kamna a linku.

Podle Märce by město mohlo začít nakupovat byty už na jaře, fond by měl být pohromadě na konci roku. Každý další rok by pak mohl posilovat o další dvě desítky bytů.

Zkoušel to i Klášterec

Otázkou je, jak bude Chomutov ve snaze vykoupit byty úspěšný. Podobným směrem se loni vydal Klášterec nad Ohří, nepodařilo se mu ale sehnat dost bytů. Nabídnout totiž mohl jen odhadní cenu, zatímco soukromí investoři byli ochotni přihodit vyšší sumy.

Ve sféře sociálního bydlení se dnes pohybují hlavně soukromí investoři, které žene zájem vydělat. Do paneláků tak přenášejí podmínky typické pro ubytovny, čímž starousedlíky připravují o klid a důstojný život. Proto se města snaží získat nad situací větší kontrolu.