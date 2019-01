Chomutov - Ten je už rok nefunkční. „Je to škoda, jinde už teď otevírají," kroutí hlavou wakeboardisté.

Vodní vlek na Velkém otvickém rybníku stojí. Už od loňska. | Foto: Deník/Roman Dušek

Vodní park Merkur u Brna o víkendu zahájil sezonu. Na cestu přes celou republiku se vydala i početná skupina wakeboardistů z Chomutova. Vodní vlek na Bandě totiž stojí. Už od loňska.

„Jinde se jezdí, tady se jen kouká"

„Je to hrozná škoda, vždyť tady v podstatě wakeboarding začínal," lituje Karel Šlauf, pravidelný návštěvník parku. I on si byl o víkendu zajezdit v Brně. „Je smutné, že v Chomutově se stojí. Vlek tu fungoval řadu let, je tu spousta jezdců, začaly se pořádat akce pro děti i velké závody. Teď když někdo jede kolem, může na to akorát koukat…"

Dřív byl vlek u Kamencového jezera vyhlášenou atrakcí široko daleko. Na Bandě, jak se Velkému otvickému rybníku říká, vznikl profesionální wakepark, kde se pořádaly závody, začal tu fungovat sportovní oddíl, nabízely se zde tréninky i výuka dětí s dohledem nejlepších instruktorů v republice…

Jenže loni se vlek porouchal a teď potřebuje opravy za několik milionů. Jenže město nemohlo zakázku vypsat hned, protože mu končila smlouva s Povodím Ohře na pronájem rybníka. A nebylo jasné, zda a za jakých podmínek ji s městem prodlouží.

Pod dva miliony se nevejdou

Teď se snad věci pohnou. Smlouva s Povodím Ohře je podepsaná a město vyhlásilo výběrové řízení na zprovoznění vleku. Je třeba nahradit současnou pohonnou jednotku, vyměnit vlečné lano a provést revizi a diagnostiku lanových kol a kotevních lan.

Původní odhad nákladů byl 1,7 milionu korun, z výběrového řízení ale vyplynulo, že pod dva miliony se žádná firma nevejde.

Což je ovšem důvod dalšího zdržení - původní soutěž vypsanou jako „veřejnou zakázku malého rozsahu" muselo město zrušit a vypíše konkurz nový, v odpovídajícím limitu. „Rádi bychom ale vlek zprovoznili co nejdřív, ideálně tak, aby si lidé mohli zajezdit ještě v létě," dodal k tomu náměstek primátora Marek Hrabáč.

Prozatím ale musí zájemci sednout do auta a jet jinam. Nejbližší vodní park je ve Stráži pod Ralskem, zhruba dvě hodiny cesty.

Snahu města trochu kalí ještě jeden fakt - přestože jde o jeho majetek, vlek má stejně jako Kamencové jezero v pronájmu společnost CV Relax Zdeňka Fojtíka. A vedení města už se několikrát nechalo slyšet, že investovat do areálu, na kterém pak vydělává někdo jiný, se mu příliš nezamlouvá.