„Mohu oznámit jeden dílčí krok v našem investičním plánu do teplárenství a tím je akvizice společnosti Actherm Distribuce, která bude z nových zdrojů v Prunéřově rozvádět teplo domácnostem a občanům v Chomutově,“ potvrdil místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Díky koupi společnosti a také modernizaci elektrárny, což obsahuje výstavbu nové plynové kotelny, kogenerační jednotky a kotle na biomasu, bude energetický obr nadále pomáhat v zajištění výhodného centrálního zásobování teplem a stabilních dodávek tepla.

V Ústeckém kraji ČEZ proinvestuje 100 miliard. Postaví zdroje tepla a elektřiny

Pro města je to úleva. „Teplo domova byla dlouhodobě marginálie, na kterou jsme byli zvyklí. V okamžiku, kdy tady začaly mizet chladící věže, jsme si říkali, kdo nám bude dodávat teplo, proboha?“ přiblížil primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Přicházela spousta stížností, obav, dotazů, jak budeme topit po roce 2028, 2030 a my na to neuměli odpovědět. Byli jsme plní obav. Dnes můžu říct, že se přestáváme bát a těšíme se na spolupráci, protože jsme se ,zasnoubili´ se společností ČEZ,“ dodal.

ČEZ Teplárenská zásobuje teplem zhruba 134 tisíc domácností v několika krajích České republiky dále téměř 30 nemocnic, více než 1500 nebytových objektů, 130 škol a takřka 80 průmyslových podniků.

Společnost Actherm Distribuce podle obchodního rejstříku vznikla v roce 2017 jako součást skupiny ADI Heat & Power.

Nová pěší zóna v Chomutově, auta z náměstí jezdí jinak. Změní se Ruská ulice

V posledních letech v Chomutově silně rezonoval záměr společnosti Actherm přeměnit záložní teplárnu ve spalovnu odpadů. Přesněji se jedná o zařízení energetického využití odpadů (ZEVO). Proti němu se vymezovali ochránci přírody, opoziční hnutí v Chomutově a lidé na sociálních sítích. Zařízení nedaleko centra města by mělo spalovat na 60 tisíc tun odpadu ročně, přičemž město vyprodukuje zhruba třetinu tohoto množství. Většina odpadu by se tedy do Chomutova vozila z Podbořanska, Žatecka a Karlovarska. Další ZEVO, navíc mnohem výkonnější, je plánované v Komořanech na Mostecku, tedy jen o 15 kilometrů dál.

Skutečnost, že ČEZ Teplárenská koupila společnost Actherm Distribuce ovšem na tento záměr nemá žádný vliv. „Co se týká projektu ZEVO, nerozvíjí ho společnost Actherm Distribuce, ale společnost Actherm, což majetkově není propojeno,“ upozornil Cyrani.

Mohlo by vás zajímat: Nová LED svítidla pro Jirkov. Radnice plánuje velkou obnovu za miliony korun