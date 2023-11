Sílu okamžiku opět zažijí všichni, kdo se v předvánočním čase zapojí do jedinečné události Deníku Česko zpívá koledy. V jeden čas totiž z mnoha míst země zazní stejná šestice vánočních písní a koled. Zpívat se budou ve středu 13. prosince od 18 hodin i na Chomutovsku.

Česko zpívá koledy na Chomutovsku. | Foto: Deník / Miroslav Rada

Pod vánočním stromem na Mírovém náměstí v Kadani budou letos zpívat členové hudební školy Yamaha a jejich rodiny. S nácvikem koled začnou, jakmile se přiblíží advent. „Zpěv si vyzkoušíme s maminkami a dětmi za doprovodu kytary. Pak si improvizovaně zazpíváme na náměstí,“ nastínila lektorka Andrea Hamáková. Podle jejích slov by se tam mělo sejít ke třiceti členům hudební školy, často se k nim přidávají také jejich babičky, dědečkové a další příbuzní. Přesto by ocenili, kdyby na místo dorazili další lidé. „Líbilo by se nám, kdyby se přidali také ostatní. Mohou se těšit na příjemnou, komorní atmosféru,“ vyzvala.

Zdroj: DeníkHudební škola má své žáky v Kadani a Klášterci nad Ohří. Vánoční události se účastní dlouhodobě, vždy to ale bylo pod kláštereckým vánočním stromem nejdříve na náměstí, později v zámeckém parku.

„Jednou tam přišlo i devadesát lidí, to ale bylo před covidem, po něm byla účast menší,“ podotkla Hamáková. Nově škola přesunula pozornost do Kadaně, na tamější náměstí tedy zamíří poprvé. Bude to ale s veškerým leskem. „Vytvoříme vánoční atmosféru – vezmeme s sebou prskavky a možná i lampionky,“ doplnila lektorka hudební školy, která má kořeny v Japonsku, populární je ale také u nás.

Od rozsvícení vánočních stromů přes celý advent. Tyto akce potěší na Chomutovsku

Jako velkou slavnostní událost Česko zpívá koledy pojala Základní škola Petlérská v Klášterci nad Ohří. Tradiční zpívání koled doplní tanci a také jarmarkem, který kvůli očekávané vysoké účasti umístí na sportovní hřiště.

„Bude to ještě velkolepější než loni,“ přislíbila zástupkyně ředitele Pavlína Černohorská. „Jako škola zajišťujeme velké pódium, aby žáci byli více vidět, a nebudeme jen zpívat, ale také tančit. Opět budeme mít vánoční jarmark a stánky s občerstvením, nespokojíme se ovšem pouze s punčem a klobásami, budeme tam mít i langoše, cukrovou vatu a další dobroty,“ nastínila. Stánků bude patnáct namísto loňských šesti.

Vytištěné texty koled škola bude rozdávat příchozím, aby si je společně mohli v příslušný čas zazpívat. Pokud bude přát počasí, zajistí škola dokonce velké plátno, na které bude projektorem texty promítat.

Škola loni k akci svolávala veřejnost na prostranství před hlavním vstupem. Zájem lidí ale předčil očekávání. Přišlo jich kolem dvou set, proto se tentokrát dějiště přesouvá na sportoviště. I tam jsou zvaní všichni lidé z okolí.

Česko zpívá koledy Kdy: 13. prosince od 18 hodin

Kde: Mírové náměstí Kadaň, hřiště u ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří a další místa mohou přibývat

Jaké písně zazní: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce.

Akce Česko zpívá koledy se může odehrávat na řadě dalších míst, ať už jde o náměstí, ulice, kostely, školy, domovy pro seniory a další místa. Zájemci se mohou přihlašovat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.ceskozpivakoledy.cz, kde je už nyní interaktivní mapa se seznamem míst, na nichž se účastníci s mohutným celorepublikovým sborem setkají.

Nápad, aby se lidé sešli a společně si užili předvánoční čas bez shonu, ale naopak při milé příležitosti společném zpívání vánočních koled, se zrodil v západních Čechách před 13 lety. Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí. Zpívá se i za hranicemi země. Každý rok se k ní totiž připojují i krajané napříč celým světem. Zpívá se v Americe, Španělsku, Řecku či Turecku. „Nejdále se koledy rozezněly v hlavním městě Kataru,“ prozradila Jitka Peroutková, marketingová ředitelka Deníku.