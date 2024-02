/ROZHOVOR/ V Ústeckém kraji vzniklo první komplexní centrum péče, které školí i rodinné příslušníky, jak se starat o nehybné příbuzné. V únoru ho otevřeli v Chomutově. Nazývá se Centrum péče U sv. Antonína a nabízí i terénní pečovatelskou službu a půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Vlastní ho a provozuje Diecézní charita Litoměřice pod vedením ředitelky Karolíny Wankovské. Na základě čeho vyrostlo? „Nejdříve to chce vize a nápady, jak zlepšit pečovatelskou službu. Tyto vize vycházejí z poptávky veřejnosti,“ nastínila ředitelka.

V Chomutově otevřeli Centrum péče U sv. Antonína | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Co mohou klienti v centru získat?

V centru péče U svatého Antonína bude terénní pečovatelská služba a integrované výcvikové centrum a zároveň sklad kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Do budoucna sem plánujeme zavést i asistivní technologie, které by měly být k půjčování klientele domů do přirozeného prostředí. Jedná se o pomůcky, jež pomáhají zlepšit fyzické a duševní funkce.

Jaké pomůcky budete půjčovat?

Zejména takové, které bude rodinný příslušník potřebovat v pečovatelském závazku, jako jsou lůžka, kolečková křesla, pomůcky k hygieně v koupelně i na lůžku a zároveň ke stravování. Půjde o větší spektrum pomůcek.

Pro jaký typ klienta?

Pečovatelská služba je pro všechny klienty, kteří mají sníženou soběstačnost, tudíž nejen pro seniory. Můžou to být děti, lidé po autonehodách.

Půjčí vozík, naučí polohovat dědu. V Chomutově vyrostlo výcvikové centrum péče

Proč je takové centrum zapotřebí?

Pokud se zaměříme na starší populaci, stárne nám. Bude třeba, aby neformální pečovatelé, což jsou členové rodiny, převzali pečovatelský závazek sami od sebe, protože služby pobytového charakteru nebudou dostačující. Navíc, i ten klient chce zůstat doma a být opečovávaný ve svém prostředí, a my jsme nástroj k tomu, abychom za prvé tuto péči k němu dostali a za druhé, abychom neformální pečovatele naučili určitý styl péče. Neuděláme z nich hned profesionály, ale něco je naučíme. Víme, že v budoucnosti kapacita pečovatelských domovů rozhodně nebude stačit. Mnohé se dnes transformují na domovy se zvláštním režimem, což znamená, že se trochu odklonily a specializují se spíše na klientelu, která má například Alzheimerovu chorobu či stařeckou demenci. Pak tady ale zůstává pečovatelský závazek o klasického seniora, a ten bychom měly převzít my, terénní pečovatelské služby. Máme terénní zdravotníky a zdravotní sestry, takže jsme schopni ke klientovi dostat i tuto část zdravotní péče.

Kolik to stojí?

Zdravotní péče je zcela zdarma, klient si celý život platil zdravotní pojištění a z něj je také hrazena. Co se týká terénní pečovatelské služby, podle vyhlášky je hodina za 150 korun, pokud jsme ale u klienta půl hodiny, platí poměrnou část. Cílem pečovatelské služby je také každému klientovi vyřídit příspěvek na péči, ze kterého si péči hradí.

Kolik stojí výpůjčka kompenzačních a rehabilitačních pomůcek?

Půjčování kompenzačních pomůcek mají klienti v rámci fakultativní služby. Je tam zálohová platba, tedy nic na čem bychom chtěli vydělávat. Lůžko půjčujeme za 800 korun na měsíc, přičemž klient má smlouvu podle toho, jak dlouho kompenzační pomůcku potřebuje. Právě lůžko je tou nejdražší položkou, je ale lineťácké, to znamená elektrické a polohovací. S tímto lůžkem může člověk jít až 20 centimetrů nad zem. Pokud víte, že v noci klient z lůžka padá a pádu nelze zabránit, nepomůžou ani postranice, tak mu ho na noc co nejvíce snížíte. Zapůjčení invalidního vozíku stojí kolem 300 korun měsíčně.

Jaké mýty se pojí s pečovatelskou službou a co dělají příbuzní v domácí péči špatně?

V naší praxi jsme zjistili, že klienti padají, když se například snaží jít večer na toaletu. Bohužel to často vede ke zlomenině krčku. Tyto pády se ale dají minimálně eliminovat a pokud to nejde, snažíme se neformální pečovatele učit, jak klienta zvednout. Máte dvacet způsobů, jak zvednout klienta ze země, ale jen jeden ho nebude bolet. Profesionální pečovatelky tyto chvaty a tahy znají a my jsme tu od toho, abychom neformálního pečovatele minimálně drželi v bezpečné rovině a pro klienta tak péče byla pohodlnější. Tudíž není to jen o tom, že to umíme my, musíme to naučit i naše partnery. V našem pečovatelském závazku je bereme jako partnery. Přijedeme, všechno ukážeme, jsme tam s nimi, ale padne devátá hodina večerní, tam naše pečovatelská služba končí a do sedmi do rána si rodinný příslušník musí poradit sám. Nechceme ho v tom ale nechat. Musíme mu dát dostatečné kompetence, aby si byl jistý, že to zvládne.

Kolik času zabere trénink neformálního pečovatele?

Je to celoživotní proces.

Péče o duševní zdraví dětí je teď blíž. Naděje otevřela centrum v Chomutově

Ale základní část?

Zabere necelý měsíc. Musí ale projít správnými pečovatelskými kurzy. Například nové pečovatelky v naší terénní službě po kurzu pracují v tandemu se zkušenou pečovatelkou. Učí se spolu u klienta. Každé tři měsíce musí projít vzdělávacím procesem v integrovaném výcvikovém centru, kdy vrchní pečovatelka vede modulární výcvik, ve kterém si ověřuje, jak ony fungují. Ony musí být zrcadlové. Nemůže se stát, že klient řekne, Helenka je lepší než Jituška. Pokud to nastane, víte, že máte problém uvnitř pečovatelské služby, protože pečovatelky by měly pracovat stejně kvalitně. Měly by se zaměřovat na polohování klienta a přesouvání z lůžka na vozík. Následují moduly na podávání stravy. Když je klient na lůžku, musíte mu tam podávat i stravu. Je mu nepříjemné, když mu cinkáte lžičkou o zuby, nebo když se nemůže pořádně napít. Tohle si musí pečovatelky vyzkoušet, aby věděly. Kromě polohování a podávání stravy, je tu ještě samostatný modul, a to je hygiena. Pokud z nemocnice přijede klient s proleženinami, nesmí se toho bát. Musí vědět, co je čeká. Proto má náš simulátor péče v centru U svatého Antonína několik proleženin, aby si to nacvičily. Stejně tak musí vědět, jak udělat hygienu, když přijede klient zabandážovaný od zdravotních sester, má ránu a cévku. Musí ho umět napolohovat přesto, že je upoutaný na lůžko. Je to celé spektrum zásad.

Kam se obrátit:

Chomutov, Kadaňská 2181

Vedoucí služby Pavla Smilov, tel.: 733 593 643

Sociální pracovnice Šárka Merglová, tel.: 739 568 338