„Chtěli bychom zastavěnou plochu s jedním komerčním patrem, třemi patry bytů a jedním ustupujícím podlažím,“ uvedl Rampach. „Zatím není řečeno, kolik by těch bytů mělo být,“ doplnil. Objekty mají být vysoké 17 metrů, každý z nich o rozměrech 27 krát 64 metrů. Záměr s sebou nese také výstavbu parkovacích míst a úpravy svahu pod Zadními Vinohrady, který je součástí sesuvného území.

Zda a v jakém rozsahu bude projekt naplněn, zatím není jasné. Zastupitelé na pondělním zasedání 4. září odhlasovali, aby byl začleněn do probíhající třetí změny územního plánu a teď je na úřadu a architektovi, aby záležitost prověřili. Celý proces by měl být ukončený v první polovině příštího roku. Jeho součástí bude také veřejné projednání, kde můžou lidé přednést své poznámky a připomínky. Podle vedoucí úřadu územního plánování Lenky Petříkové by mělo být svolané ještě do konce letošního roku.

Snahu zastavět plochu vedle chomutovského Kauflandu měl Novák a jeho společník už před lety. Původně chtěli stavět čistě obchodní centrum s obchodními jednotkami a svůj projekt dovedli až do fáze, kdy měli v rukách stavební povolení. Město ale tenkrát schválilo nový územní plán, který limitoval výšku zástavby v této oblasti. Již naprojektované budovy ji ovšem převyšovaly.

„Myslím si, že ze strany města nebylo úplně na místě, že se na hotový projekt přijal nový územní plán, který omezoval výšku budov,“ zhodnotil zpětně náměstek primátora David Dinda (Nový Sever). „Nově žadatelé přišli s tím, že si naposlouchali jedno z předchozích zastupitelstev, které se týkalo objektu Billy a kde padaly názory, že městu chybí spíše byty než obchody. Proto když už mají předělávat celý projekt, přišli s myšlenkou, že do něj zapracují i bydlení,“ shrnul náměstek.

Podle Milana Rampacha dává takovýto byznys plán smysl. „Za nás je v pořádku, když bude jen jedno patro komerční. Výstavba bytů nám dává logiku – město by se mělo zalidňovat,“ potvrdil.

Alexandra Nováka se redakci nepodařilo kontaktovat, léta se médiím vyhýbá. Bývalý senátor byl trestaný za přijetí úplatku přes 40 milionů korun v době, kdy byl starostou města Chomutov. Dostal za to čtyři roky vězení a pokutu 5 milionů. Z trestu si odpykal polovinu, podmínečně propuštěn byl v květnu 2015. V současnosti má německé občanství a adresu v Düsseldorfu.