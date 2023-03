Od 370 do 672 tisíc korun. Takové bylo finanční rozpětí prvních čtyř bytů, které pro sociální účely odkoupilo město Chomutov od soukromých vlastníků. Bylo to před čtyřmi lety. Podobné byty na největších sídlištích dnes stojí několikanásobně více – částky začínají na 1,2 milionech a mnohdy překračují 1,7 milionů korun, což městu komplikuje další plány ohledně odkupů. Navíc je tu otázka, jestli by na to nemělo jít jinak.

“Mohli bychom využít 8 milionů korun z dotací, trh s nemovitostmi je ale úplně někde jinde, než když jsme začínali, takže bychom nakoupili méně bytů,” podotkl náměstek primátora pro sociální oblast Milan Märc (Nový Sever). “Podle pravidel dotace by musely být využívané jako sociální. My si ale jako vedení města nejdříve musíme určit směr, kterým půjdeme. Jestli to bude sociální bydlení v pravém slova smyslu, nebo například dostupné bydlení pro mladé rodiny s dětmi či případně seniory,” doplnil. Takové byty by si však město zřejmě muselo financovat samo.

Chomutov má celkem 34 bytů pro sociální využití, z toho jich 19 odkoupil v rámci systémového výkupu bytů. Ten se odehrával ve dvou kolech poté, co byli Chomutované vyzvaní, aby nabízeli byty, které mají zájem prodat.

“Na to konto se teď i bez výzvy ozvala realitní kancelář, která by nám prodala více bytů najednou. My ale musíme s postupovat s péčí řádného hospodáře a vykupovat jen za cenu podle znaleckého posudku, a pokud by měla realitní kancelář jiné představy o ceně, byty bychom koupit nemohli,” nastínila vedoucí Centra komunitního plánování Jana Hronová. “Otázkou také je, jak rozhodnou politici,” doplnila.

Sociální byty má město napříč sídlišti mezi Březeneckou a Jirkovem. Dosud se v nich vystřídalo přes třicet rodin a jednotlivců, kteří měli například problémy s obchodníky s chudobou. Podle města byla navazující sociální práce s nimi z 80 procent úspěšná.

Dvacet procent lidí se nesnaží

“Úspěšnost je na stejné úrovni jako jinde v republice. Dvacet procent lidí se ale nesnaží, ačkoli jim město pomáhá. Pokud to tedy nejde, po čase končí,” nastínila Hronová.

O komplikované práci s touto skupinou lidí se zmínil i náměstek Märc. “Někteří lidé mají nedostatečné návyky, takže dochází k tomu, co jsme nechtěli, že ruší okolí a nedokážou se zapojit do života na sídlišti, což přináší další problémy,” zmínil. “O to větší mám radost z konkrétních případů lidí, jimž jsme pomohli a nějakým způsobem je nastartovali. Je to případ paní v invalidním důchodu, která si dokázala najít vlastní bydlení poté, co jsme jí přechodně pomohli. Tak by to mělo fungovat,” vyzdvihl.

S dalším rozšířením fondu městských bytů by případně mohl pomoci odkup domu se 16 byty v Kadaňské ulici, který je zatím v soukromých rukách. “Jedná se o soukromou ubytovnu, která je problémová a ruší obyvatele v okolí,” nastínil náměstek Märc. Právě tam by mohlo vzniknout dostupné bydlení pro rodiny či seniory, financování by šlo ale z městské kasy. Město by si ovšem samo mohlo určit pravidla, za nichž by se byty přidělovaly. Nebylo by svázané dotačními podmínkami.

Počet sociálních bytů v majetku Chomutova je nedostačující. V podobné situaci je většina dalších měst, která v 90. letech ve velkém privatizovala byty. Město se již dříve nechalo slyšet, že chce postupně vybudovat fond bytů, který by čítal alespoň 150 jednotek. Skutečná potřeba je ale vyšší. Nejchudší lidé proto žijí v předražených pronájmech soukromých investorů, na něž padá většina jejich příjmů.