Až několik dní může trvat oprava chlazení venkovní ledové plochy v chomutovském parku. Ledová aréna je nyní zavřená, bruslaři tam až do odvolání nemohou. Za nečekaným uzavřením je vandalismus, někdo poškodil zařízení petardou.

Vánoční trhy v chomutovském parku. | Foto: Deník/Miroslav Rada

"Až do odvolání bude uzavřena Ledová aréna v Městském parku kvůli vandalismu. Důvodem je poškození hlavního chlazení po výbuchu petardy. Opravu zajišťujeme a doufáme, že do 7. prosince bude led opět otevřen pro veřejnost," informovala chomutovská radnice.

Na sociálních sítích okamžitě lidé čin neznámého vandala shodně odsuzují. "Nechápu to, proč to někdo dělá? Takhle zničit zábavu pro děti," rozčiluje se Milena Potočná. "Včera jsme tam byli a pořád kolem někdo házel petardy. Pořádně potrestat, aby si to příště rozmysleli," nabádá Nikola Jaroslavová. "Je to škoda. Je to parádní zábava a takhel si to ničíme," shodla se s ostatními v diskuzích Lenka Homolová.

Zdroj: Roman Dušek