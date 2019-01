Chomutov - Nevíte kam dát vaše dítě do školky? Koukněte na naší grafiku a zjistěte, kterou školku máte blízko a jak je zaměřená.

Od 16. do 20. března se budou konat zápisy dětí do chomutovských mateřských škol. V každé školce budou jiný den a rodiče se mohou k zápisu objednat na internetu.

Kapacita mateřských škol je v Chomutově oproti jiným městům dostatečná. Kromě tříletých dětí berou školky i mladší děti, musí být ale samostatné. „Umožňuje to tak maminkám nástup do práce," uvedl primátor města Jan Mareš. Od února je na www.mscv.cz v provozu rezervační systém konkrétního času, kdy mohou rodiče se svými dětmi k zápisu přijít.

„Zápis je určený dětem, které do posledního srpna dovrší tří let. Mladší děti, kterým budou tři roky ještě letos, ale až v posledních čtyřech měsících roku, mohou přijít ve stejném termínu k zápisu na ředitelství mateřské školy v Jiráskově ulici," sdělila vedoucí odboru školství Dagmar Mikovcová.

Mateřská škola Chomutov sdružuje čtrnáct jednotlivých zařízení, rodiče si mohou vybrat, do které školky by chtěli své dítě dát. Pokud ale ratolest umisťují v průběhu roku nebo je mladší, může se stát, že zrovna v jejich školce místo nebude. Potom dostanou na výběr z těch ostatních. „Od roku 2003 jsme nevydali ani jedno rozhodnutí o nepřijetí, a to ani u dětí mladších tří let," říká ředitelka Mateřské školy Chomutov Irena Kopecká.Volnou kapacitu mateřinek pak doplňují v jednotlivých školkách v průběhu dalších měsíců dětmi, které jsou mladší tří let.

Problém není ani s umisťováním dětí do speciálních tříd. Těch je v Chomutově sedm. Jejich kapacita je sice naplněná, ale dostatečná. Ve stejném termínu jako školky sdružené pod příspěvkovou organizací Mateřská škola Chomutov, bude mít zápis i Základní škola speciální a Mateřská škola Chomutov v Palachově ulici a Základní škola a Mateřská škola Duhová cesta v Havlíčkově ulici.

