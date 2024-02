Chomutovské autobusové nádraží čeká pár zásahů. Přibudou květiny a lavičky

Autobusové nádraží v Chomutově by si podle cestujících zasloužilo vylepšit a prosvětlit. Pod přístřešky, které chrání před nepřízní počasí totiž bývá navzdory veřejnému osvětlení šero a nehostinně, proto by si podle nich prostor zasloužil pozdvihnout na vyšší úroveň. Město tak do něj během letoška zainvestuje zhruba 600 tisíc korun. Přidá lavičky i květináče se suchomilnými rostlinami.

Autobusové nádraží v Chomutově. | Foto: se svolením Magistrátu města Chomutova