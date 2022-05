Dospělý návštěvník zaplatí za hodinu pobytu v celém areálu o deset korun víc. Dříve bylo vstupné 95 korun, aktuálně 105. Tříhodinový pobyt ho původně stál 120, nyní 165 korun. Děti do patnácti let, studenti a senioři platili 60 korun za hodinu, nyní je to 85 korun. V rámci skupinového vstupného například čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi musela počítat s tím, že vydá 290 korun, nově s 320.