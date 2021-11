„Uvědomujeme si, že čísla nakažených znovu výrazně rostou. Současně nechceme odepsat už druhé Vánoce v řadě. Proto jsem rád, že kolegové souhlasili s novým konceptem Chomutovských Vánoc, který vyhovuje aktuálním opatřením a zároveň s maximální odpovědností reaguje na průběh epidemie,“ uvedl náměstek chomutovského primátora David Dinda.

Dřevěné stánky se tak z náměstí přesunou do městského parku, který návštěvníkům nabízí desetkrát větší prostor a tím i větší rozestupy. Na louku u pěšiny Boženy Němcové se přestěhuje také ledová plocha. Pro bruslaře bude otevřená až do 27. prosince vždy od 10 do 18 hodin a nabídne i brusle k zapůjčení. Dále tam návštěvníci uvidí exhibice chomutovských hokejistů a krasobruslařek.

O víkendech budou v hudebním altánu probíhat divadelní a hudební vystoupení pro děti a v altánu aquarimu příchozí uvidí betlém se živými zvířátky se stánkem Ježíškovy pošty. Za příznivého počasí se děti mohou těšit na projížďky na ponících a jízdy vánočního vláčku.

Vánoční program v atriu Chomutovské knihovny a nedělní koncerty v kostele sv. Ignáce zůstávají beze změn.