Neodradí je ani frekventovaná silnice, ani plný kemp. Letošní sezónu u vody si užívají nejen rekreanti, ale také zlodějíčci. V areálu Kamencového jezera a u přilehlého Otvického rybníka došlo letos už téměř k desítce krádeží.

K nálezu může pomoci registr



Majitelé kradených kol mají možnost své kolo zapsat do registru www.kradenakola.cz. Do systému se zadá sériové číslo a kontakt na sebe. Tím se zvýší šance na nález. Majitel může totiž získat zpětnou vazbu od někoho, kdo si použité kolo vyhlédne třeba v bazaru a mezitím si sériové číslo na stejném webu zkontroluje.

Předmětem zájmu chmatáků jsou především jízdní kola. Velmi tomu napomáhá důvěra majitelů k okolí, kteří bicykly nezamykají. „Nechali je například pouze opřená o karavan nebo auto, a to dokonce i přes noc. Po probuzení pak zjistili, že o své kolo přišli,“ přibližuje mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Z areálu tak od začátku prázdnin zmizela kola v hodnotě více než osmdesát tisíc korun.

Táhnou ale také peníze nebo mobily. Lidé je na chvilku odloží třeba u mola, když se jdou vykoupat. Mají dojem, že mají své věci na očích, zlodějům ale stačí chvilička nepozornosti. Policie proto až do září vede celorepublikovou osvětovou akci Bezpečně u vody, kdy upozorňuje návštěvníky areálů na možná rizika.

Na Kamencovém jezeře docházelo ke krádežím i v minulosti. Letos mají ale návštěvníci poprvé možnost uzavřít své věci do uzamykatelných skříněk u hlavního mola. To si návštěvníci pochvalují. „Jsem ráda, že to dorazilo i k nám. Byl to i jeden z důvod, proč jsem volila v minulosti koupání spíš na Matyldě v Mostě než na našem Kamenčáku,“ říká Lenka Pašková.

Krádeže jízdních kol a také věcí z auta, které majitelé nechávají na sedačkách, jsou nejen v létě nejoblíbenějšími cíli zlodějů. V Ústeckém kraji vyšetřovala policie od ledna takových případů přes půl tisíce. Škody, které tím majitelům vznikly, se vyšplhaly podle policejních statistik k šesti milionům korun.

Meziročně stouply krádeže kol o osm procent. V hledáčku zlodějů jsou také stále populárnější elektrokola. O náhodu se ale většinou nejedná, podle pojišťoven jsou krádeže společným dílem zlodějů a tipařů. „Průměrnou škodu z pojištění kol a elektrokol evidujeme ve výši 45 tisíc korun,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Podle policejních statistik se většinu krádeží kol nepodaří objasnit. Loni vyšetřování skončilo úspěšně jen na 22 procent.

Zdroj: Policie ČR