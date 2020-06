„Co je tohle? Plastová láhev. Takže beru láhev a chtěla bych z ní udělat raketu,“ ohlašuje expertka na chemii školákům. Děti usazené na žíněnkách nevěřícně koukají. „Raketu?“ vydechne jedno z nich. Poté si vyslechnou, co k tomu bude zapotřebí, a asistují při bezpečném odpalu z trubky. „Tři, dva, jedna, teď!“ odpočítá patnáctka školáků v očekávání. Když láhev bleskově prosviští třídou, na chvíli oněmí. Nato zašumí potlesk.

Do volnočasového střediska Paraplíčko ve středu přijely odbornice na chemii a fyziku, aby pro obávané předměty nadchly školáky z prvního stupně a hlavně jejich pedagogy, kteří mohou zábavné pojetí výuky šířit. Publikum tvořili druháci a třeťáci ze ZŠ Nerudova s kantorkami. V první hodině děti zažily chemickou show s demonstračními pokusy a ve druhé pohádkovou fyziku prokládanou experimenty. Vedly je zkušené učitelky a expertky z krajem podporovaného projektu Mobilní centrum kolegiální podpory.

„Když v šesté třídě začínáme s fyzikou, ptám se dětí, co o ní vědí a jak se na fyziku těší. Většina odpovídá, že slyšela, jak je strašně těžká,“ podělila se o svou zkušenost Květa Kolářová. Jako fyzikářka působí už 35 let, učí na základní škole v Teplicích. „Je to strašák i pro učitelky mateřských škol a prvního stupně, přitom jak fyzika, tak i chemie popisují svět kolem nás. Děti se s nimi nevědomky setkávají a učitelé na nižších stupních nevědí, jak je s nimi seznámit,“ dodala. Snahou odborníků centra tak je nadchnout pro ně díky srozumitelnému a zábavnému pojetí nejen děti.

„Naší cílovou skupinou jsou hlavně pedagogové, protože dnes můžeme nadchnout pár dětí, jenže my potřebujeme nadchnout učitele, kteří to mohou předávat dalším dětem,“ poznamenala expertka na chemii a učitelka na litoměřickém gymnáziu Adéla Marschallová. Při zážitkových lekcích se ona i její kolegové snaží využívat snadno dostupné pomůcky. „Takové, které najdete v kuchyni nebo kdekoli jinde. Není to vázané na finanční možnosti školy,“ doplnila.

Zahořeli pro vědu

Při návštěvě jirkovského Paraplíčka se s dětmi i dospělými bavila o plynech. „Bylo to o kyslíku, kysličníku uhličitém, o dusíku a společně jsme zahořeli pro vědu,“ podotkla s úsměvem Marschallová. Ohnivé zášlehy totiž byly vidět u více pokusů, nejen při odpalování plastové láhve neboli rakety.

V lekci fyziky si pak školáci prošli netradičním výkladem pohádky O veliké řepě, který provázel pokus jak dostat uvařené vejce do láhve. Vyrobili si také kelímkový telefon, píšťalu a zjistili, že když zapíchnou do lahve napěchované rýží tužku, udrží vše ve vzduchu jen za ni. Díky experimentu se seznámili s třecí sílou.

„Mně se to mega líbilo! Nejvíc ty pokusy v chemii,“ hodnotil akci Pavlík ze 3. A. Vendulka ze stejného ročníku prozradila, že se trochu bála. „Překvapilo mě, jak ta láhev rychle vylétla z trubky, nic takového jsem nikdy neviděla. Věděla jsem ale, že jsem v bezpečí,“ podělila se o své dojmy. „Takové hodiny bych brala, moc jsem se bavila,“ dodala.

Mobilní centrum kolegiální podpory zajišťuje on-line lekce pro učitele a jeho experti jezdí do škol, které si je objednají prostřednictvím krajského organizátora. V září je například čeká návštěva Základní školy Duhová cesta v Chomutově.

Polytechnice se nadále chtějí věnovat i v Paraplíčku. Od září tu rozjíždějí kroužek Mladý přírodovědec, kde děti také čekají pokusy. Otevře se také robotika, legostavitelství a dílny.