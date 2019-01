Chomutov - Město zpoplatnilo parkování u nemocnice. Nařízení začalo platit v pátek 1. června.

Kdo včera parkoval u nemocnice, musel vytáhnout peněženku... | Foto: Deník/Josef Dušek

„Nechal sem to mezi barákama. Já to prc… U každýho doktora po mě chtěj peníze a teď ještě za parkování…" Takhle sděloval rozzlobený muž své ženě, kde zaparkoval auto. Místo: ulice Dr. Jánského. Čas: 1. června, krátce po deváté. Důvod: Město zpoplatnilo parkování v ulicích kolem nemocnice.



Podobně rozzlobených lidí tu v pátek parkovalo víc. Někteří jen kroutili hlavou, jiní si ulevovali. Další byli smíření. Prostě vytáhli drobné, prostudovali lístek a šli k doktorovi.



Redakce se byla na místě podívat okolo deváté hodiny dopoledne. Drtivá většina aut parkovací lístek za oknem neměla, ale z toho nelze nic usuzovat. Dá se tu platit i SMSkami a řada lidí to jistě využívá. Hlavně proto, že se těžko odhaduje, jak dlouho strávíte v čekárně a je jednodušší si dobu parkování prodloužit z mobilu než běhat ven do automatu.



Navíc okolo deváté ještě pracovníci technických služeb odkrývali některé značky. Takže tu klidně mohl někdo zaparkovat ráno, kdy byly ještě značky „parkovací automat" zakryté igelitovou plachtou. Mimochodem – to je špatná zpráva pro muže z úvodu článku. Příště už auto „mezi barákama" nezaparkuje, nové značky to většinou zakazují nebo se tu dá parkovat jen na fialovou rezidentní kartu. I těch mělo jen pár aut.



Právě proto, že byl první den spíše „zajížděcí", se nedá vyhodnotit ani to, jestli zpoplatnění opravdu parkování u nemocnice zlepší. Kdyby se soudilo během pátku, změna by to nebyla žádná. Volná místa v podstatě žádná a přilehlé ulice plné.

Více o zpoplatněném parkování v prvním článku ZDE.