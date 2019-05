Diskuzi odstartoval starosta Jiří Kulhánek, kterému vadí zjevná nesystémovost. „Průmyslové zóny se u nás stavěly, abychom vyřešili nezaměstnanost našich občanů. Ve skutečnosti řeší nezaměstnanost Nepálu, Rumunska, Bulharska a dalších zemí,“ zmínil paradox. „Přitom je v kraji zhruba 25 tisíc nezaměstnaných. Kdyby všichni nastoupili do práce, jak mají, nemuseli bychom pracovníky dovážet z druhého konce světa,“ dodal s tím, že jde o úkaz chybné sociální politiky státu.

Firmy v průmyslových zónách by rády braly místní, jenže těch motivovaných není dost. Proto jim nezbývá než si obstarat pracovníky dráž a složitěji. „Lokálně nejsme schopní lidi sehnat a rozhodně to není o penězích. Za poslední tři roky se náklady na mzdy zvedly o 30 procent, což je šílené číslo. Je to o tom, že tu lidé fyzicky nejsou nebo pracovat nechtějí,“ uvedl manažer ze společnosti Toyoda Gosei Czech Vlastimil Burian.

Společnost, která je v zóně Verne 18 let a zaměstnává na 1500 lidí, se tak zaměřila na spolehlivé Nepálce. „Pro nás jsou ale cizinci paradoxně dražší, protože je musíme přivézt, je tam administrativní zátěž a nejdříve je v tom Nepálu musíme najít. To je velmi složité, umí to jen někdo a nechá si to zaplatit. Bylo by lepší mít české zaměstnance,“ dodal.

Mnozí pracovníci rychle odcházejí

Na cizincích částečně stojí i výroba společnosti Benteler Automotive v zóně Verne. „Bez Ukrajinců bychom to nezvládli,“ přiznal personalista Ondřej Vodička. „Neřekl bych, že lidé nejsou. Když spolupracujeme s úřadem práce, lidé na výběrové řízení přijdou. Často ale po třech dnech odejdou,“ shrnul.

Chomutov má v rámci kraje nejvíce zaměstnanců ze zemí třetího světa. „Na Chomutovsku je 5930 zahraničních občanů, z toho jen minimum žen,“ upřesnila Anna Dumont, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti na ministerstvu práce a sociálních věcí.

„Je tu také nejvyšší počet pracovních povolení pro krátkodobý pobyt, zaměstnavatelé je berou na tříměsíční víza a točí lidi,“ dodala Anna Dumont.

Současně upozornila na specifikum, které zřejmě vede k nízkému zájmu nezaměstnaných o práci. „Ústecký kraj je jeden z krajů s nejvyšším počtem exekucí, myslím, že to souvisí. Ti lidé nechtějí vykazovat příjmy, aby o ně nepřišli, proto nechtějí být zaměstnávaní legálně. Další věcí jsou pracovní nenávyky u dlouhodobě nezaměstnaných,“ poznamenala.

Podle jejích slov ministerstvo chystá program na podporu zaměstnávání cizinců. Týkat se bude manažerů, vědeckého personálu jako například lékařů a zaměstnávání cizinců pro náhlé události, například odklízení následků kůrovcové kalamity.