Chce obhájit mandát senátora? Přemysl Rabas to prozradí na hoře Úhošť

Letošní rok je se odehrává ve znamení voleb. Ty do Evropského parlamentu jsou za námi, blíží se ale krajské volby a také zářijové senátní volby, kdy bude volena třetina senátorů. Mezi nimi v současnosti zasedá také senátor za Chomutov Přemysl Rabas. Otázkou ovšem je, jestli se chce pustit do obhajoby svého mandátu. Na to odpoví svým podporovatelům a podporovatelkám při nedělním výšlapu spojeným s piknikem.

Přemysl Rabas | Foto: Deník/Miroslav Rada